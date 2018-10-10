США готовы оказать помощь в поисках исчезнувшего в саудовском посольстве в Турции журналиста

Америка собирается разобраться в таинственном исчезновении саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, который пропал, зайдя в посольство Саудовской Аравии в Турции.

«США готовы оказать поддержку любым способом. Но, как я сказал вчера, свободный мир заслуживает ответы. И сообщения о том, что саудовский журналист был трагически убит в Турции, должны вызывать глубокую обеспокоенность у каждого, кто дорожит свободой прессы и правами человека во всем мире», – цитирует вице-президента США Майка Пенса радиокомпания Salem Radio Network.

Джамаль Хашкаджи известен критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист писал статьи для The Washington Post, в которых анализирует ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, нередко критикуя Эр-Рияд.

2 октября Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходит на связь. 6 октября агентство Reuters сообщило, что турецкая полиция рассматривает версию убийства журналиста в здании генконсульства. Власти Турции получили разрешение на обыск в генконсульстве. Саудовская Аравия настаивает, что Хашкаджи пропал уже после того, как покинул здание дипмиссии.