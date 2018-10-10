«ЮИТ Сервис» и «Аквилон Инвест» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

фото предоставлено компанией АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Управляющая компания «ЮИТ Сервис», входящая в состав финского концерна ЮИТ (YIT), и строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере передачи, управления и обслуживания объектов, возводимых застройщиком в Санкт-Петербурге.

«В настоящее время одна из стратегических целей концерна ЮИТ – рост сервисного бизнеса в России, – отмечает Александр Арсеньев, вице-президент, руководитель дивизиона «Услуги для проживания, Россия» концерна ЮИТ. – Поэтому сейчас, наряду с обслуживанием жилых комплексов ЮИТ, мы выходим на рынок обслуживания домов, построенных другими компаниями, и намерены активно увеличивать количество таких объектов. Холдинг «Аквилон Инвест» является для нас хорошим партнером. Это весьма крупная, динамично развивающаяся на рынке Санкт-Петербурга компания, демонстрирующая профессионализм в своей работе и стремящаяся обеспечивать высокое качество не только строительства, но, что важно, и клиентского сервиса. И мы уверены, что сможем обеспечить нашим партнерам высокий уровень обслуживания домов холдинга «Аквилон Инвест» и предоставления услуг для комфортного проживания. Примечательно в этой связи и то, что миссии наших компаний созвучны, миссия концерна ЮИТ – «Мы создаем благоприятную среду для жизни»».

фото предоставлено компанией АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

«15 лет назад, когда «Аквилон Инвест» выходил на строительный рынок, мы сформировали миссию нашей компании: «Меняем жизнь к лучшему». Одна из основных задач нашего холдинга – это постоянное развитие и улучшение качества проектов. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы создать все необходимые условия для комфортной и безопасной жизни новоселов в наших домах, и это невозможно сделать без профессиональной управляющей компании, которая сможет обеспечить высокий уровень обслуживания построенных объектов. «ЮИТ Сервис» – уже зарекомендовавшая себя компания с 10-летней историей на рынке. Она по праву считается высокотехнологичной и регулярно работает над улучшением сервиса. Мы рады, что нашли партнеров, которые идут с нами в одном направлении. Уверены, что объединение усилий и многолетнего опыта двух сильных компаний позволит представить клиентам качественно новый уровень комфорта проживания», – отметил Александр Рогатых, председатель совета директоров холдинга «Аквилон Инвест».

««Аквилон Инвест» и «ЮИТ Сервис» уже ведут успешную совместную деятельность по внедрению современных технологий обслуживания многоквартирных домов в работу нашей собственной УК «Синергия», которая занимается эксплуатацией объектов в Архангельске и Северодвинске» – говорит Виталий Коробов, директор по развитию холдинга «Аквилон Инвест» в Санкт-Петербурге.