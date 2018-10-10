Отопительный сезон увеличил среднюю плату за коммуналку в октябре на 7%

Средний счет за коммунальные услуги в Петербурге в октябре вырос на 7,09% и составил 2510 рублей. Рост связан с началом отопительного сезона.

Пока что дополнительные начисления за тепло отразились только в квитанциях у горожан, которые оплачивают услуги по теплоснабжению без общедомового счетчика. Всего в городе 3 939 многоквартирных домов, не оборудованных приборами учета. Об этом 10 октября рассказал первый заместитель председателя жилищного комитета Василий Осипов.

Он также подчеркнул, что в отдельных случаях общая стоимость услуг в квитанции выросла на 50%, приведя в пример стандартную однокомнатную квартиру, где плата за отопление является одним из наиболее существенных параметров затрат. В прошлом году средний счет за первый месяц отопительного сезона увеличился на 7,16%. Те петербуржцы, в чьих домах есть счетчики, столкнутся с повышением уже в ноябре, когда в расчетах можно будет учесть октябрьские услуги теплоэнергетиков.

Как отметил Осипов, наибольший счет за коммунальные услуги горожанам в октябре 2018 года составил 140 тыс. рублей. Такие большие начисления были произведены из-за того, что собственник помещения подавал заниженные показания счетчиков. Это вскрылось, когда управляющая организация произвела их проверку.

Как писала «Фонтанка», некоторые петербуржцы смогут сэкономить на грядущем отопительном сезоне. Почти в сотне многоквартирных домов Петербурга установили системы погодного регулирования, которые позволяют вручную снизить количество потребляемого тепла.