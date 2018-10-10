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Авто
10.10.2018 16:54
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Почти как в Японии: «Мерседес» начинает поставки GLC на топливных элементах

Mercedes-Benz в ближайшее время начнет поставки корпоративным клиентам новейшего кроссовера Mercedes-Benz GLC на топливных элементах, пишет 10 октября Bloomberg. Ранее поставки сдерживали нерешенные проблемы с хранением необходимого для топливных элементов водорода и отсутствием станций заправки.

Mercedes-Benz GLC – это среднеразмерный кроссовер с бензиновыми и дизельными двигателями. Электрический GLC F-cell пока не предназначается для продажи, а будет поставляться в корпоративные гаражи. Также автомобили можно взять в аренду прямо у производителя за 799 евро в месяц. Фактически Mercedes-Benz таким образом организует «пробную эксплуатацию» новой для себя технологии.

На самом деле GLC F-cell – это гибрид. Только в данном случае гибрид двух разных электромобильных технологий: во-первых, есть нормальная аккумуляторная батарея на 13,8 кВт/ч, во-вторых – батарея топливных элементов. В зависимости от выбранного режима движения машина может ехать либо на аккумуляторе, либо на топливных элементах, либо на сочетании и того и другого – словом, как почти любой другой гибрид с ДВС. При этом общий запас хода, по сведениям производителя, достигает 480 км.

Почти как в Японии: «Мерседес» начинает поставки GLC на топливных элементах

Топливные элементы, по мнению некоторых автопроизводителей, вполне могут составить конкуренцию «обычным» электромобильным аккумуляторам. В основе ее тот же принцип, что заложен в обыкновенных одноразовых батарейках — два вещества вступают в электрохимическую реакцию, в результате которой получается электричество. Однако в батарейках запас этих веществ ограничен, а топливные элементы отличаются тем, что вещества в них добавляются по мере расходования. То есть в нашем случае в две специальные емкости общим объемом 4,4 литра закачивается водород под давлением, затем постепенно поставляется в собственно батарею с полимерной мембраной. Внутри нее и происходит реакция с кислородом, в результате которой вырабатывается электричество, а в качестве «отходов» образуется обыкновенная вода. Основным преимуществом топливных элементов считается возможность их быстрой перезарядки. «Заправка» Mercedes-Benz GLC F-cell сжатым водородом занимает всего три минуты – примерно столько же, сколько заправка бензином.

Экспериментами с топливными элементами занимаются несколько компаний. Дальше всех продвинулись Toyota и Hyundai, обе они уже серийно выпускают модели, основанные на этой технологии. Японская компания, похоже, делает серьезные ставки на fuel cells. Она усиленно продвигает свою модель Toyota Mirai в основном на внутрияпонском рынке – правительство этой страны инвестирует солидные суммы в строительство инфраструктуры водородных заправочных станций.

Кстати, сжатый водород можно приобрести и в Петербурге. Правда, цена "кусается": стоимость 40 литрового баллона сжатого водорода составляет от 2350 до 3740 рублей без учета тары.

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