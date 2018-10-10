Беглов извинился перед спикером ЗакСа за то, что насчитал слишком много депутатов

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов переговорил по телефону со спикером Законодательного собрания Вячеславом Макаровым и извинился за оговорку, допущенную при выступлении перед депутатами. Об этом в твиттере 10 октября пишет пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

«Беглов принес ему и депутатскому корпусу свои извинения за случайную оговорку с трибуны о числе народных избранников», – сообщил Кибитов.

10 октября Александр Беглов приехал в городской парламент знакомиться с депутатами и допустил ошибку. Врио губернатора сообщил, что их 54, еще девять представителей Петербурга – в Госдуме и двое в Совете Федерации. На деле же их 50 в ЗакСе, а 13 в Думе.

«Александр Беглов в разговоре с Вячеславом Макаровым еще раз подтвердил свое намерение плодотворно сотрудничать со всеми депутатами, представляющими петербуржцев в городском и федеральном парламентах», – добавил Кибитов.