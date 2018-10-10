Четверо кронштадтцев примирились с районной администрацией. Они заплатили за оторванную крокодилу Гене голову

Кронштадтский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело о вандализме, возбужденное летом этого года. Четверо молодых людей раскаялись и заплатили за раскуроченные скульптуры персонажей сказки Эдуарда Успенского на детской площадке.

Об этом 10 октября сообщает прокуратура Петербурга. Четверо жителей острова – Олег Уваров, Павел Пенкин, Артем Щепин и Владислав Плугатырь – признали свою вину в том, что минувшим летом выпустили пар на детской площадке в Кронштадте. После их визита без головы остались крокодил Гена и старуха Шапокляк, на земле оказался Чебурашка. Районная администрация насчитала ущерба на сто тысяч рублей. У полиции на поиски и задержание ушли сутки.

На решение суда повлияло раскаяние и опустевшие карманы – молодые люди возместили сумму, которую придется потратить на восстановление скульптур. Уголовное дело было прекращено по примирению сторон.

Судя по страницам кронштадтцев в соцсетях, молодые люди (им от 19 до 21 года) периодически коротают досуг, выпивая спиртные напитки. О работе или учебе «вандалы» не упоминают.