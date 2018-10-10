Германия готова выделить 186 миллионов евро на восстановление Сирии

Немецкое правительство предоставит деньги на помощь сирийцам и на нормализацию ситуации в регионе в рамках Всемирной продовольственной программы.

«Ключевым направлением для оказания германской гуманитарной помощи является кризис в Сирии. Германия предоставляет Всемирной продовольственной программе дополнительные 186 миллионов евро, чтобы помочь затронутым непрекращающимся конфликтом жителям Сирии и соседних стран, в том числе в период надвигающихся зимних месяцев», – говорится в заявлении главы МИД Германии Хайко Мааса от 10 октября.

Министр иностранных дел отметил, что ФРГ и Франция продолжат поддержку гуманитарных проектов на территории Сирии.

Германия остается одним из самых заметных доноров крупнейшей в мире гуманитарной организации. В прошлом году Всемирная продовольственная программа получила 830 миллионов евро, а в 2018 запланирована выплата 286 миллионов евро для поддержки Сирии.