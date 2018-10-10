От Банковского моста остались «рожки да ножки». Переправу полностью демонтировали

Процесс реконструкции Банковского моста через канал Грибоедова дошел до стадии полного демонтажа переправы. Остались только пьедесталы на одной стороне, вскоре исчезнут и они.

ЗАО «Пилон», которое осуществляет реконструкцию моста, к 10 октября разобрало переправу. Фотограф «Фонтанки» запечатлел остатки пьедесталов, на которые после реставрации осенью 2019 года должны вернуться крылатые львы.

Проект капремонта предусматривает демонтаж перильного ограждения, цепей и подвесов моста, чугунных рам и пьедесталов, все эти объекты отвезут на реставрацию. Что касается самих львов, то их в дар городу отреставрировал Сбербанк, сейчас они дожидаются возвращения на место в хранилище. Вместе с ремонтом самого полотна «Пилон» должен привести в порядок набережную около моста.

Компания выиграла аукцион на капремонт Банковского моста в сентябре, она стала единственной, кто подал заявку на участие.