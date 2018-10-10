От Банковского моста остались «рожки да ножки». Переправу полностью демонтировали
Процесс реконструкции Банковского моста через канал Грибоедова дошел до стадии полного демонтажа переправы. Остались только пьедесталы на одной стороне, вскоре исчезнут и они.
ЗАО «Пилон», которое осуществляет реконструкцию моста, к 10 октября разобрало переправу. Фотограф «Фонтанки» запечатлел остатки пьедесталов, на которые после реставрации осенью 2019 года должны вернуться крылатые львы.
Проект капремонта предусматривает демонтаж перильного ограждения, цепей и подвесов моста, чугунных рам и пьедесталов, все эти объекты отвезут на реставрацию. Что касается самих львов, то их в дар городу отреставрировал Сбербанк, сейчас они дожидаются возвращения на место в хранилище. Вместе с ремонтом самого полотна «Пилон» должен привести в порядок набережную около моста.
Компания выиграла аукцион на капремонт Банковского моста в сентябре, она стала единственной, кто подал заявку на участие.
Справка:
Банковский мост, перекинутый через канал Грибоедова около здания Санкт-Петербургского государственного экономического университета, соединяет Казанский и Спасский острова. Это один из трёх сохранившихся пешеходных цепных мостов в Петербурге (наряду с Львиным и Почтамтским), находится под охраной КГИОП. Он висячий и однопролётный, его длина – 28 метров, ширина – 3,1 метра. Построен в 1825–1826 годах по проекту инженера В. К. Треттера. В 1828–1830 годах назывался Цепным, а в 1830 году, когда было построено здание банка, его переименовали в Банковский. Особую известность мосту принесли угловые скульптуры крылатых львов (часто ошибочно именуемых грифонами) работы скульптора П. П. Соколова. Мифические крылатые львы, изображения которых ранее встречались только в отделке мебели и архитектурных деталях, впервые были отлиты в огромных размерах и украсили улицу. Фигуры выполнены из чугуна на Александровском чугунолитейном заводе, крылья вычеканены из листовой меди и покрыты сусальным золотом.