ГК «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию вторую очередь ЖК «Девятый вал»

предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК «Девятый вал».

Уже в ближайшее время его первые жильцы смогут получить заветные ключи и въехать в свои новые квартиры. Напомним, что показы жилья для владельцев были открыты компанией еще в начале сентября.

ЖК «Девятый вал 2» – это второй с интервалом в месяц жилой комплекс от ГК «Лидер Групп», получивший разрешение на ввод в эксплуатацию этой осенью, и уже четвертый за год.

Первыми новосёлов приняли ЖК «Капитан Немо» и ЖК «Медалист», а меньше месяца назад, 17 сентября, к ним присоединилась первая очередь ЖК «Три кита», что обеспечило компании выход на вторую позицию в рейтинге застройщиков СЗФО по объему ввода жилья за 2018 год.

Ввод же в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса «Девятый вал» общей площадью 39 147 квадратных метров делает ГК «Лидер Групп» лидером рейтинга.

«Девятый вал 2» – это новый жилой комплекс комфорт-класса от ГК «Лидер Групп», расположенный во Всеволожском районе в п. Мурино в семи минутах ходьбы от станции метро «Девяткино».

Комплекс состоит из двух 25-этажных корпусов, построенных по кирпично-монолитной технологи, и сочетает в себе все опции современного жилого дома: от рациональных планировочных решений и материалов отделки высокого качества до благоустроенной территории, удобной транспортной развязки и хорошей экологии района.

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Девятый вал 2» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Времена года», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/devyatyyval2/

ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/

ЖК «Медалист» – застройщик ООО «Рубеж», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/medalist/

ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/