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Общество
10.10.2018 17:04
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Шнуров снова женится. «Жизнь меня ничему не учит»

Музыканта Сергея Шнурова петербуржцы заметили в одном из городских ЗАГСов 10 октября. Близкие к группе «Ленинград» собеседники «Фонтанки» подтвердили, что артист вновь собрался жениться. 

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Видеозапись, на которой музыкант сидит за столом в компании светловолосой девушки, в редакцию «Фонтанки» прислали читатели. Автор видео утверждает, что снял его в ЗАГСе на Английской набережной. Осведомленные собеседники нашего издания подтвердили, что на прошлой неделе Шнуров объявил группе о намерении вновь жениться, заявление он сопроводил словами: «Жизнь меня ничему не учит». Источники «Фонтанки» подмечают стремительность развития событий и «странное» поведение музыканта в последнее время. 

Сегодня же, 10 октября, в своем аккаунте в Instagram, из которого недавно исчезли все публикации, рокер разместил фото с фингалом под глазом. Судя по описанию под изображением, в лицо он получил от подписчика. 

Ранее Шнурова заметили на стадионе на Крестовском острове в компании блондинки, с ней же он был на гастролях в Сочи. 

Официальный развод музыканта с Матильдой Шнуровой был оформлен 15 августа 2018 года. Решение, по словам лидера «Ленинграда», было принято «с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу».

 

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