Украина определилась в причине взрывов на складе с боеприпасами под Черниговом. Это диверсия

Генеральный прокурор Украины назвал диверсию основой версией ЧП на военной базе в Калиновке возле города Ични в Черниговской области.

«В Харьковской области мы демонстрировали журналистам и дипломатическому корпусу летательный аппарат, который пришел с территории Российской Федерации и, по версии следствия, которая подтверждается серьезными уликами, скинул специальные зажигающие устройства на территорию военной базы. В Калиновке также обнаружены доказательства диверсионной группы, в том числе и следы, которые ведут из леса на территорию плохо охраняемой базы и возвращаются обратно», – цитирует 10 октября прокурора Юрия Луценко информационное агентство Униан.

По его словам, опрос военнослужащих позволил отбросить версию о халатности, а на первый план вышла диверсия. При этом генпрокурор подчеркнул, что проверка по этому делу затронет и чиновников Генштаба.

«Уничтожение военных баз является одной из целей врага. Поэтому я разделяю обеспокоенность общественности о ненадлежащем состоянии охраны этих баз, несоответствующие темпы переноса оружия в более защищенные условия», – резюмировал Луценко.

Напомним, что мощный взрыв произошел на складе боеприпасов у города Ични Черниговской области в ночь 9 октября. Из района эвакуировали более 12 тысяч человек. В радиусе 30 километров от места ЧП закрыли воздушное пространство, движение поездов и автомобилей остановили. Разминирование базы выполнено примерно на треть.