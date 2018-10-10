В порту Усть-Луга началась битва титанов федерального масштаба

В борьбу за активы Валерия Израйлита вступил «Новотранс», обвинивший организатора торгов имущества банкротящегося «Транспортно-логистического комплекса» в нечестной игре в пользу влиятельного миллардера Ильи Трабера.

Валерий Израйлит//Александр Николаев/Интерпресс

В банкротстве принадлежащего Валерию Израйлиту ОАО «Транспортно-логистический комплекс» пересеклись интересы компаний из бизнес-империй кемеровского олигарха Александра Щукина, петербургского миллиардера Ильи Трабера и миллиардера с Урала Константина Гончарова. Федеральная антимонопольная служба встала на защиту компании из Кузбасса.

Генеральный директор Холдинговой компании «Новотранс» (один из крупнейших национальных частных операторов железнодорожных перевозок) Константин Гончаров вступил в борьбу за оцененное примерно в 10 миллиардов рублей имущество банкротящегося ОАО «Транспортно-логистический комплекс» с конфликтом. Он не только обвинил организатора торгов – ООО «Спутник» – в многочисленных нарушениях формальностей, по мнению господина Гончарова, направленных на слив имущества ТЛК в пользу ООО «Новые коммунальные технологии» с приличным дисконтом. 2 октября 2018 года миллиардер Константин Гончаров бросил перчатку миллиардеру Илье Траберу, которого считают владельцем «Новых коммунальных технологий».

ОАО «Транспортно-логистический комплекс» владеет землей, на которой располагается многопрофильный перегрузочный комплекс «Юг-2», и построенной на этой земле недвижимостью. Компании принадлежит ОАО «Морской торговый порт Усть-Луга» – стивидорная компания, этим терминалом управляющая. В январе 2017 года стартовал процесс банкротства ТЛК по инициативе некоего ООО «Грос Ритейл», которое переуступило право требования долга «Новым коммунальным технологиям».

Банкротство ТЛК по времени совпало с началом уголовного преследования миллиардера Валерия Израйлита, и в бизнес-сообществе считают, что эти процессы друг с другом связаны, хотя ФСБ обвиняет Израйлита в хищении 97,6 миллиона рублей при строительстве Балтийской трубопроводной системы. В марте 2018 года арбитражный управляющий ТЛК Андрей Мариничев передал большинство активов «Транспортно-логистического комплекса» в субаренду «Новым коммунальным технологиям».

До сентября 2018 года в газетах регулярно появлялась информация о том, что имущество ТЛК выставлялось на продажу, но торги никак не могли состояться по причине отсутствия покупателей. Все изменилось, когда в назначенных на 25 сентября торгах попытались поучаствовать сразу три компании, первой из которых стало ООО «Капитал М», принадлежащее Андрею Матюшину из Кемеровской области.

14 сентября датируется жалоба «Капитал М» в петербургскую ФАС, 24 сентября и 2 октября аналогичные жалобы поступили от ACG Finance Limited и «Новотранса». Представители компаний из Кузбасса и с Кипра политкорректно описывали процедурные нарушения при организации торгов, но глава «Новотранса» Константин Гончаров повел себя по-другому: он связал процедурные нарушения с попыткой организатора торгов сыграть в одни ворота. По мнению миллиардера Гончарова, это ворота «Новых коммунальных технологий» миллиардера Трабера.

Можно констатировать: в Усть-Луге началась битва титанов.

«НКТ» может воспользоваться правом оставить имущество за собой…»

В своей жалобе в Федеральную антимонопольную службу Константин Гончаров пишет, что «действия организатора торгов создают преимущественное положение для конкурсного кредитора ООО «Новые коммунальные технологии», потому что оно «может быть заинтересовано в приобретении реализуемого имущества», так как имеет право оставить его за собой, в том числе, по цене на 10 процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах, если они будут признаны несостоявшимися.

«Можно вполне обоснованно предположить, что обременение имущества в свою пользу может быть продиктовано нежеланием конкурсного кредитора ООО «НКТ» нести риск увеличения стоимости имущества на торгах», – пишет Константин Гончаров.

Уральский миллиардер высказывает в жалобе опасение, что его компания из-за допущенных организатором торгов нарушений будет лишена возможности приобрести актив. Он просит ФАС приостановить аукцион и привлечь их организатора к административной ответственности.

А еще глава «Новотранса» приводит интереснейший список обременений «Транспортно-логистического комплекса». В основном это договоры аренды и субаренды, которые весной 2018 года арбитражный управляющий Андрей Мариничев, как следует из письма Гончарова, заключил с ООО «Новые коммунальные технологии». Последнее, напомним, является основным кредитором ТЛК с суммой долга в 5,2 миллиарда рублей – этот долг ООО выкупила у инициировавшего банкротство ООО «Гросс Ритейл». Таким образом, «Новотранс» не только обвинил организатора торгов в недобросовестном пособничестве бизнесу миллиардера Трабера, но и первым опубликовал факты, которые, с его точки зрения, об этом свидетельствуют.

«Друг» Трабера, «друг» Израйлита и третья сила

9 октября петербургское управление ФАС вынесло решение по жалобе ООО «Капитал М», принадлежащего Андрею Матюшину из Кузбасса. По мнению антимонопольного ведомства, жалоба обоснована, а организатор торгов действительно нарушил их процедуру. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ведомства. На 11 октября назначено рассмотрение жалобы «Новотранса», дата рассмотрения жалобы ACG Finance Limited пока не определена, потому что в ходе уже прошедшего заседания представитель компании просил рассмотреть ее с точки зрения нарушения 44-й статьи закона «О конкуренции», что существенно удлиняет процедуру.

Уместно предположить, что жалобы «Новотранса» и ACG Finance Limited также будут удовлетворены ввиду их одновекторности с жалобой кемеровских бизнесменов. Но уже сейчас в борьбе за один из самых крутых терминалов порта Усть-Луга видна весьма любопытная конфигурация интересов.

Кипрская ACG Finance Limited представляется нечуждой интересам Ильи Трабера. «Фонтанка» писала (https://www.fontanka.ru/2018/10/04/084/), что в сфере деятельности этой компании видна связь с бизнесменом Рамисом Дебердеевым, которого считают топ-менеджером бизнес-империи Ильи Трабера. Условно мы можем назвать кипрскую ACG Finance Limited дружественным к господину Траберу потенциальным покупателем имущества ТЛК. Кстати, представитель кипрской компании пожаловался в антимонопольное ведомство через 10 дней после «Капитала М».

ООО «Капитал М» Андрея Матюшина на первый взгляд представляется компанией из бизнес-империи кузбасского миллиардера Александра Щукина, который сейчас находится под домашним арестом в статусе обвиняемого в уголовном деле о мошенническом завладении угольными активами Кемеровской области. Но интригует связь Андрея Матюшина с арбитражным управляющим банкротящегося «Транспортно-логистического комплекса» Андреем Мариничевым – оба являются членами Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица». Впрочем, в «Северной Столице» сотни арбитражных управляющих, это может быть и случайным совпадением. В любом случае, компания, связанная с бизнес-интересами Александра Щукина, не может остаться незамеченной: это серьезный и агрессивный игрок, с которым нельзя не считаться.

Условно мы можем пока назвать этого участника конфликта «третьей силой».

Холдинговая компания «Новотранс» Констатина Гончарова не только статусный участник национального транспортно-логистического бизнеса. «Новотранс» имеет давние и весьма продуктивные отношения с ОАО «Компания Усть-Луга» – девелопером одноименного порта, у которого в долгосрочной аренде находится земля, где стивидоры осуществляют перевалку грузов. Действующим председателем совета директоров «Компании Усть-Луга» является Валерий Израйлит.

Поэтому условно мы можем считать «Новотранс» участником конфликта, дружественным Израйлиту. Не будем забывать, что именно Валерий Израйлит до введения в ОАО «Транспортно-логистический комплекс» конкурсного управления считался его владельцем.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»