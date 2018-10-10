«Чуть-чуть недоварено»: ремонт на вантовом мосту продлён. А значит, и пробки
Работы по замене деформационного шва на Большом Обуховском мосту (вантовом) продлены на пять дней, сообщает 10 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Подрядная организация ООО «ЕвроТранс Строй» ведёт круглосуточные работы на мосту (83-й километр внешнего кольца) начиная с 20 августа. Движение транспорта при этом ограничено. На данный момент перекрыты три полосы: вторая, третья и четвёртая. Пробки там прописались с лета. Например, сейчас длина затора превышает 1,5 километра.
Завершить ремонт планировалось сегодня, но срок пришлось сдвинуть на 15 октября. Сварку надо проводить в часы минимальной интенсивности дорожного движения, и этого времени не хватило. При этом полностью перекрыть проезд нельзя. Кроме того, необходимо минимизировать динамические нагрузки в соответствии с требованиями проектной организации и завода-изготовителя деформационного шва, отмечается в сообщении Упрдора.
Напомним, что чуть дальше, между Большим Обуховским мостом через Неву и Октябрьской набережной (на участке с 85-го по 86-й километр), АО «ВАД» до 12 октября устраняет колейность.
В начале августа из-за работ на вантовом мосту, которые по срокам совпали с ремонтом на соседнем Володарском мосту, разгорелась полемика между ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и ГАТИ. Упрдор тогда объяснил невозможность перенести замену деформационного шва на более поздний срок следующими словами: «Состояние элемента требует срочной замены, которая не может быть отложена или отменена. Внезапное разрушение конструкции шва может спровоцировать серьёзное ДТП, в том числе с человеческими жертвами».
По совпадению, уже 25 августа на свежезаасфальтированном Володарском мосту случился самопроизвольный подъём крыла, что привело к ДТП с тремя пострадавшими.
Справка:
Деформационный шов, который монтируют на Большом Обуховском мосту, – уникальный. Он самый большой на сети федеральных дорог Северо-Запада: общий вес элемента превышает 46 тонн, а длина двух секций – более 27 метров, рассказывает Росавтодор. Уже смонтирована одна секция, пересекающая технологический проход, полосу безопасности, первую и вторую полосы.
Работы с каждой секцией поделены на несколько этапов. Сначала в подмостовой зоне без ограничения движения производится монтаж подмостей. Затем частично перекрывается проезжая часть, и подрядчик приступает к демонтажу барьерного и перильного ограждений, бетона омоноличивания, пролетного строения и самой конструкции деформационного шва. Демонтаж и монтаж выполняет автокран грузоподъёмностью 100 тонн. На бетонирование шва уходит порядка 20 кубометров бетона. В течение семи суток бетон набирает прочность, а на последнем этапе в течение одного дня выполняется устройство гидроизоляции и асфальтобетонного покрытия.
Старый деформационный шов к моменту замены пришел в неудовлетворительное состояние, отмечают дорожники. Из-за этого в июне 2018 года несколько полос на КАД пришлось оперативно перекрывать для проведения аварийно-восстановительных работ, и было принято решение о полной замене элемента. Гарантия на работы составит четыре года.