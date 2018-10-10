«Чуть-чуть недоварено»: ремонт на вантовом мосту продлён. А значит, и пробки

Работы по замене деформационного шва на Большом Обуховском мосту (вантовом) продлены на пять дней, сообщает 10 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Подрядная организация ООО «ЕвроТранс Строй» ведёт круглосуточные работы на мосту (83-й километр внешнего кольца) начиная с 20 августа. Движение транспорта при этом ограничено. На данный момент перекрыты три полосы: вторая, третья и четвёртая. Пробки там прописались с лета. Например, сейчас длина затора превышает 1,5 километра.

Завершить ремонт планировалось сегодня, но срок пришлось сдвинуть на 15 октября. Сварку надо проводить в часы минимальной интенсивности дорожного движения, и этого времени не хватило. При этом полностью перекрыть проезд нельзя. Кроме того, необходимо минимизировать динамические нагрузки в соответствии с требованиями проектной организации и завода-изготовителя деформационного шва, отмечается в сообщении Упрдора.

Напомним, что чуть дальше, между Большим Обуховским мостом через Неву и Октябрьской набережной (на участке с 85-го по 86-й километр), АО «ВАД» до 12 октября устраняет колейность.

В начале августа из-за работ на вантовом мосту, которые по срокам совпали с ремонтом на соседнем Володарском мосту, разгорелась полемика между ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и ГАТИ. Упрдор тогда объяснил невозможность перенести замену деформационного шва на более поздний срок следующими словами: «Состояние элемента требует срочной замены, которая не может быть отложена или отменена. Внезапное разрушение конструкции шва может спровоцировать серьёзное ДТП, в том числе с человеческими жертвами».

По совпадению, уже 25 августа на свежезаасфальтированном Володарском мосту случился самопроизвольный подъём крыла, что привело к ДТП с тремя пострадавшими.