Аэропорт Хельсинки предупреждает о наплыве пассажиров
Начиная с вечера четверга, 11 октября, в аэропорту Хельсинки-Вантаа будет людно – в Финляндии начинаются осенние каникулы. Это значит, что пассажирам стоит быть готовыми к более долгому процессу прохождения всех формальных процедур. Об этом сообщает оператор финских аэропортов Finavia.
Путешественникам рекомендуют приезжать заранее, особенно в часы пик: утром с 6 до 9 часов и днём с 15 до 18 часов, до 15 октября.
Аэропорт также напоминает, что беспошлинные покупки можно заранее заказать онлайн, а потом забрать их у гейта 22.
Справка:
Учащиеся столичных школ отправятся на каникулы с 15 по 19 октября. Сроки каникул в Финляндии могут отличаться в зависимости от региона.
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