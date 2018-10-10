Аэропорт Хельсинки предупреждает о наплыве пассажиров

Начиная с вечера четверга, 11 октября, в аэропорту Хельсинки-Вантаа будет людно – в Финляндии начинаются осенние каникулы. Это значит, что пассажирам стоит быть готовыми к более долгому процессу прохождения всех формальных процедур. Об этом сообщает оператор финских аэропортов Finavia.

Путешественникам рекомендуют приезжать заранее, особенно в часы пик: утром с 6 до 9 часов и днём с 15 до 18 часов, до 15 октября.

Аэропорт также напоминает, что беспошлинные покупки можно заранее заказать онлайн, а потом забрать их у гейта 22.