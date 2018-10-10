Песков отрицает планы поменять Конституцию

В Кремле развеяли слухи о якобы планирующихся изменениях в основном законе государства.

«Безусловно, мы воспринимаем это [статью председателя Конституционного суда Валерия Зорькина о недостатках Конституции] как личную экспертную точку зрения. <...> Зорькин давно возглавляет Конституционный суд, обладает гигантским совершенным опытом, поэтому это его личное мнение», – цитирует 10 октября пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова «Лента.ру» со ссылкой на его комментарий ТАСС.

Песков подчеркнул, что никаких действий в вопросе изменения основного документа страны не предвидится.

Напомним, что статья «Буква и дух Конституции» Валерия Зорькина была опубликована накануне. Говоря о недостатках Основного закона, Зорькин отметил отсутствие баланса в системе сдержек и противовесов, а также крен в пользу исполнительной ветви власти. Также он указал на недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры, в разграничении предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. После этого в СМИ появилась информация о возможных изменениях в основном документе страны.

Конституция Российской Федерации была принята в декабре 1993 года. Изменения в нее вносились несколько раз. Так,​ с 31 декабря 2008 года вступили в силу поправки, увеличивающие срок полномочий президента и Госдумы, а также обязывающие правительство ежегодно отчитываться перед парламентом. В феврале 2014 года из Конституции было исключено упоминание Высшего арбитражного суда, а также расширены полномочия президента по назначению прокуроров, внесены изменения о назначении президентом дополнительных представителей в Совете Федерации.