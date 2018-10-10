НОВАТЭК открыл новое газовое месторождение в Карском море

Компания «Арктик СПГ 3», дочерняя компания «Новатэка», открыла газоконденсатное месторождение на Северо-Обском лицензионном участке в акватории Обской губы (Карское море), говорится в сообщении НОВАТЭКа 10 октября.

«Дочернее общество компании ООО "Арктик СПГ 3" завершило испытание первой поисковой скважины на Северо-Обском лицензионном участке в акватории Обской губы. По результатам проведенных работ открыто новое газоконденсатное месторождение», — говорится в сообщении.

Запасы природного газа нового месторождения оцениваются в объеме не менее 320 млрд куб. м по российской классификации, ресурсы природного газа в районе пробуренной скважины – в объеме не менее 900 млрд куб. м. Материалы по подсчету запасов будут переданы на экспертизу в Государственную комиссию по запасам полезных ископаемых РФ в ноябре 2018 года.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон отметил, что открытие месторождения станет хорошей предпосылкой для реализации нового СПГ-проекта компании.

«Открытие нового месторождения – важная отправная точка для старта одного из наших будущих арктических СПГ-проектов. По размеру запасов Северо-Обское месторождение относится к уникальным. Его выгодное географическое расположение, огромная ресурсная база и накопленный нами опыт позволяют говорить о хороших предпосылках для успешной реализации нового СПГ-проекта», — сказал он.