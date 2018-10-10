Вояжа не будет. Власти Петербурга не договорились с эстонской Tallink Line о создании регионального круизного оператора

Идея подчиненных получать субсидии за арендованное втридорога у эстонцев судно не нашла понимания у вице-губернатора Маркова. А без господдержки проект рисковал оказаться убыточным.

Денис Вышинский/Коммерсантъ

Подконктрольный правительству Петербурга порт «Морской фасад» достиг предварительной договоренности с эстонским оператором Tallink Line о помощи в создании петербургской судоходной компании. Первым этапом должен был стать запуск новогоднего круиза из Северной столицы. Но торжественное подписание соглашения о намерениях, которое должно было состояться 11 октября на выставке INWETEX, исчезло из программы в последний момент.

Как рассказали «Фонтанке» источники на туристическом рынке, презентация круиза на пароме Silja Europa c 3 по 8 января по маршруту Санкт-Петербург – Таллин – Стокгольм – Хельсинки с двухдневной стоянкой в Стокгольме значилась в программе INWETEX еще утром 9 октября. Такие маршруты петербургские туроператоры в партнерстве с иностранными компаниями организовывали и раньше. Но данный проект должен был стать первым этапом сотрудничества Tallink Line (входит в AS Tallink Group) и петербургского пассажирского порта «Морской фасад», отвечающего за создание регионального паромного оператора.

«В течение 2018 года с руководством Tallink Line (входит в AS Tallink Group) проведен ряд переговоров, по результатам которых было получено принципиальное согласие линии в участии в создании судоходной компании», – говорится в заявке на проведение презентации (есть в распоряжении «Фонтанки»). После новогоднего круиза «Морской фасад» намеревался заключить долгосрочный договор фрахта судна, следует из документа.

Коммерческий директор «Морского фасада» Алексей Панфилов подтвердил «Фонтанке», что ни подписания, ни самого новогоднего круиза не будет, но причины отмены не прокомментировал. При этом, по его словам, с Tallink Line продолжаются переговоры о создании совместных круизов по Балтике.

В Tallink Line вопрос о новогоднем круизе оставили без ответа. В компании сообщили, что дискуссии с «Морским фасадом» не привели на данный момент ни к каким соглашениям. «Но мы продолжаем изучать возможности», – пояснил представитель оператора.

В комитете по развитию туризма, отвечающем за организацию петербургского стенда на INWETEX, подтвердили, что презентация круиза значилась в программе, но не стали комментировать ее исчезновение, сославшись на то, что только предоставляли Tallink Line и «Морскому фасаду» площадку для подписания.

Как Смольный собирался в круиз

Идею запуска региональной судоходной компании Смольный озвучивал еще в мае 2017 года - под эгидой возрождения отечественного судоходства на Балтике. Сейчас оно полностью находится в руках иностранных игроков, но если Петербург будет пунктом отправления и прибытия для круизных судов, он сможет привлекать в разы больше туристов, а значит, больше зарабатывать, рассказывал Андрей Мушкарев, занимавший тогда должность главы комитета по развитию туризма.

Инвестиции в проект на начальном этапе оценивались в 150 – 180 млн долларов. При этом Петербург при базовом сценарии был готов вложить только 600 млн рублей, остальных ждали от потенциальных партнеров и инвесторов.

В декабре 2017 года Смольный сообщил, что ведет переговоры с ВТБ и Сбербанком, но к соглашению стороны не пришли. А в январе 2018 года власти Петербурга решили позвать в проект правительство Калининградской области. Губернатор Антон Алиханов не исключил, что регион может стать акционером, но разве что миноритарным — возможности бюджета ограничены. Зато Калининград готов зарегистрировать у себя нового паромного оператора. Статус особой экономической зоны позволит не платить налог на прибыль.

В интервью перед Петербургским экономическим форумом 2018 года губернатор Георгий Полтавченко сообщал, что город ведет переговоры о покупке судна с несколькими компаниями, в том числе с эстонской AS Tallink, финским концерном Viking Line и другими. Также рассматривалась возможность строительства такого судна на российских судостроительных верфях.

По словам источника, близкого к переговорам, в последние шесть месяцев в качестве главного варианта рассматривалось именно партнерство с Tallink Line, у которого «Морской фасад» намеревался взять в аренду судно. На прошлой неделе проект был презентован курирующему туризм вице-губернатору Олегу Маркову, который его жестко раскритиковал.

В первую очередь вызвали вопросы условия сотрудничества. По данным «Фонтанки», эстонцы согласились уступить Silja Europa по цене 340 тысяч евро в сутки, что примерно в полтора раза выше рыночной для этого сезона. Последующая эксплуатация при такой цене обернулась бы убытками для «Морского фасада», а значит, и города, которому он принадлежит на 100%. Но идея запросить субсидий у федерального правительства не нашла поддержки у вице-губернатора. Поскольку арендованное судно все равно ходило бы под эстонским флагом, позиционировать проект как возрождение отечественного судоходства было бы затруднительно.

«Скорее всего, никакого совместного предприятия теперь не будет, придется искать судно под российский флаг», – рассказал собеседник издания. Но быстро найти подходящий лайнер вряд ли удастся. Новое городу не по карману, да и ждать его постройки придется слишком долго. А вот подходящие предложения на вторичном рынке возникают нечасто — иногда приходится ждать по 3 – 4 года. «Этим летом такая возможность была, но поскольку «Морской фасад» надеялся договориться об аренде с Tallink Line, лайнеры скупили финны и греки», – отмечает один из участников рынка.

Одним из вариантов могла бы быть существующая в международной практике модель двойного регистра: судно будет ходить под российским флагом, но при этом будет числиться в иностранном регистре, поскольку останется в собственности у иностранного лизингодателя. Но это все равно не позволяет автоматически претендовать на госсубсидии, говорит генеральный директор MOBY SPL (экс-St. PeterLine) Сергей Котенев. Для этого нужно, чтобы федеральное правительство приняло решение об исключительной мере поддержки, как это было, когда иностранные суда фрахтовались под плавучие гостиницы в Сочи и Владивостоке. «Но тогда фрахтователем выступало государство, а здесь чисто коммерческий проект», – подчеркивает он.

Без господдержки навряд ли проект оказался бы успешным, считает Сергей Котенев. Учитывая вместимость Silja Europa (3500 человек) и предполагаемую стоимость аренды, билет за 5-дневный круиз должен стоить около 40 тысяч рублей, причем без питания. Но презентация маршрута состоялась бы только в начале октября, и, чтобы распродать места, оператору судна пришлось бы сильно демпинговать. При этом для самого Tallink Line отдавать судно в аренду по более низкой цене тоже неинтересно: если бы круизы из Петербурга были более выгодными, чем действующие линии, компания и так бы здесь работала. «Роль города в том, чтобы создать инфраструктуру, бизнес должен прийти сам», – заключает Сергей Котенев.

Галина Бояркова, "Фонтанка.ру"