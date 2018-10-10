Квартира от застройщика «КВС» на специальных условиях

ГК "КВС"

Райффайзенбанк аккредитовал корпуса А и Б жилого корпуса «Континенты» и предлагает приобрести квартиру от застройщика «КВС» на специальных условиях.

По условиям совместной ипотечной программы размер ставки составляет от 10,49%. Размер первоначального взноса от 15% стоимости приобретаемого жилья. Срок кредита – от 1 года до 30 лет. Сумма кредита – от 500 тыс рублей до 26 млн рублей.

По условиям банка, созаемщиками могут выступать не только супруги, брак с которыми официально зарегистрирован, но и гражданские супруги. Трудовой стаж заемщика на последнем месте работы – от 3 месяцев. Максимальный возраст заемщика на момент окончания срока кредита – 65 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.raiffeisen.ru

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/