Кокорин и Мамаев готовы извиниться и помочь семьям пострадавших

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев готовы извиниться и помочь семьям тех, кого они избили. Их позицию передал игрок «Крыльев Советов» Алан Чочиев – друг Кокорина.

«Кокорин и Мамаев готовы извиниться перед теми людьми, которые принимали участие в инциденте. Готовы помочь их семьям. С Сашей я общался. Ему сейчас очень тяжело. Это был какой-то минутный всплеск, который раньше никогда не случался. Если бы можно было вернуть время назад, он бы никогда так не поступил. Почему один плохой поступок, который человек осознаёт и готов за него извиниться, затмевает все его хорошие поступки в жизни», — цитирует Чочиева «Чемпионат.com» .

Напомним, что именно на свадьбе у Чочиева в декабре 2017 года Кокорин стрелял из пистолета.

Два уголовных дела о побоях были возбуждены после конфликта в столичном кафе «Кофемания». Кокорин и Мамаев днем 9 октября были доставлены в полицию для дачи показаний. Их опрашивали пока только в качестве свидетелей.

Потерпевшим по делу о драке в кафе признан чиновник Минпромторга Денис Пак. Незадолго до этого серьезные травмы получил также 33-летний водитель Первого канала Виталий Соловчук .

Футбольный клуб «Краснодар» заявил, что хочет расторгнуть контракт с Мамаевым, в «Зените» пока думают.

Ранее «Фонтанка» писала, что это уже не первая выходка Кокорина и Мамаева.