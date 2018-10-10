Беглова попросили разъяснить статус его заместителей. В Смольном утверждают, что вице-губернаторы работают без приставки «и. о.»

Врио губернатора Петербурга Александра Беглова попросили разъяснить, в каком статусе находятся его заместители и члены правительства. Письмо в Смольный отправил 10 октября депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

По словам парламентария, в соответствии с Уставом города срок полномочий членов правительства ограничен сроком полномочий губернатора. Вместе с отставкой Полтавченко, указывает Вишневский, правительство города написало заявление об увольнении, и одновременно все его члены продолжили работать с приставкой «и. о.».

«В случае, если Вы планируете назначение их (или иных) лиц на должности вице-губернаторов Санкт-Петербурга (без приставки «и. о.»), прошу сообщить, когда соответствующие предложения будут внесены в Законодательное собрание Петербурга для рассмотрения вопроса о согласовании кандидатур», – обратился Вишневский к врио губернатора.

В Смольном утверждают, что на данный момент все вице-губернаторы работают без приставки «и. о.». В частности, об этом 10 октября журналистам сообщил вице-губернатор Михаил Мокрецов.

Напомним, что первым распоряжением Беглова на официальной церемонии в Смольном было утверждение уволенного вместе с Полтавченко правительства. Депутаты Максим Резник и Борис Вишневский также намерены обратиться в Уставный суд, чтобы прояснить, может ли врио губернатора самостоятельно назначать вице-губернаторов.