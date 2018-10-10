Россия недовольна претензиями Японии по Курилам

Российский МИД отверг все обвинения японской стороны, которые политики этой страны высказали из-за активной деятельности России на этой территории и предстоящих стрельб.

«Решительно отвергаем такие демарши [Японии], поскольку Россия имеет суверенное право на любую деятельность на своей территории, включая меры по укреплению национальной обороноспособности», – говорится 10 октября в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Подобные примеры «мегафонной дипломатии» не способствуют поддержанию хороших отношений между двумя странами, поэтому российский МИД призывает выяснять все возникающие вопросы дипломатическим путем.

Российская сторона подчеркнула, что действия России на Курилах не направлены против соседних стран. Внешнеполитическое ведомство поставило в известность Токио о проведении стрельб на Южных Курилах 10-13 октября. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга выразил российской стороне протест по этому поводу.

Курильские острова перешли к России в 1945 году по итогам Второй мировой войны. Несмотря на то что мирный договор между Россией и Японией до сих пор не подписан, японская сторона считает острова своими северными территориями. Россия настаивает на том, что Курилы – это неотъемлемая часть Российской Федерации. В 2016 году президент Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ подписали соглашение о совместной хозяйственной деятельности на островах. Япония периодически высказывает России претензии по поводу действий на островах. Так, в сентябре Япония выразила России очередной протест из-за празднования окончания Второй мировой войны на этой территории.