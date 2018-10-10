Компания «КВС» в полуфинале конкурса «Доверие потребителя»

ГК "КВС"

30 сентября завершилось интернет-голосование в номинациях XI конкурса «Доверие потребителя». Компания «КВС» вышла в полуфинал конкурса в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга».

В ходе второго этапа конкурса будет проходить интерактивное голосование посетителей выставки-семинара «Жилищный проект» (13-14 октября) и «Ярмарки недвижимости» (26 – 28 октября). По итогам, с учетом результатов предыдущего голосования, будут определены 5 лучших компаний-финалистов конкурса.

Приглашаем всех принять участие.

Справка о компании ГК "КВС"