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10.10.2018 15:07
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На Цифровой неделе в Госдуме РФ представили аналитическую систему "Сутяжник"

На Цифровой неделе в Госдуме РФ представили аналитическую систему "Сутяжник"

Фото предоставлено компанией "Гарант"

С 24 по 28 сентября в Москве проходила выставка "Цифровая неделя в Государственной Думе РФ 2018: использование новейших технологий цифровизации в ведущих отраслях экономики и социальной сфере РФ". Компания "Гарант" выступила партнером мероприятия.

Это событие стало одним из ключевых в развитии цифровой экономики, так как оно помогло начать открытый диалог представителей органов государственной власти с инициаторами пилотных высокотехнологичных цифровых проектов. В ходе мероприятия каждая из компаний-участниц: HUAWEI, МегаФон, АНКО "ЛЭКСАН", SENNHEISER, "Абсолютные технологии", IBS, СКБ "Контур", АО "РТ-Геотех", компания "Гарант", IQ300, Bitfury и другие рассказали гостям о своих текущих проектах и разработках.

На панельной дискуссии, посвященной теме "Влияние цифровых технологий на трансформацию государственного управления и социальную сферу: новейшие достижения, программы развития, обеспечение безопасности", выступила руководитель юридического отдела компании "Гарант" Светлана Ревак. Она познакомила присутствующих с новым автоматизированным сервисом по подбору судебной практики – аналитической системой "Сутяжник".

Фото предоставлено компанией "Гарант"
Фото предоставлено компанией "Гарант"

Во время работы выставки специалисты компании "Гарант" демонстрировали возможности новой интернет-версии системы ГАРАНТ, рассказывали об аналитической системе "Сутяжник" и отвечали на вопросы посетителей. На большом экране рядом с рабочим местом участники мероприятия могли видеть трансляцию видеоролика "ГАРАНТ того стоит!".

Стенд "Гаранта" неизменно пользовался большим успехом у посетителей. Каждому гостю вручали информационные материалы и сувениры с фирменной символикой.

Для получения подробной информации по услугам обращайтесь к официальному партнеру компании ГАРАНТ в вашем городе.

ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»

Телефон: (812) 320-21-51

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