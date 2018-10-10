Рты маскаронам на доме Бенуа залепили штукатуркой. «Замолчать» заставили только горгону

Неизвестный провел методичную работу над фасадом здания, признанного объектом культурного наследия федерального значения. Десять маскаронов на фасаде дома Бенуа в Адмиралтейском районе Петербурга замазаны штукатуркой.

Об испорченных декоративных элементах «Фонтанке» рассказали читатели днем 10 октября. Сотрудники салона красоты, расположенного на первом этаже здания по адресу: улица Глинки, 15 (Римского-Корсакова, 37), добавили, что еще вчера изображения были в порядке. Кроме маскаронов, отметили в салоне, испорчен стоящий рядом рекламный щит.

Вероятно, злоумышленник со стремянкой и шпатлевкой пришел к дому Бенуа ночью. Очевидцы утверждают, что залеплены рты всех десяти маскаронов горгоны. Чередующиеся с ними изображения улыбающейся девушки не пострадали.

Происхождение масок неизвестно (как и то, кто именно на них изображен). Семья Бенуа купила особняк в конце XVIII века, изображения уже красовались на фасаде. «Маски эти приписывались скульптору Прокофьеву. Их бы­ло два типа. Одна изображала страшную, похожую на горгону «рожу» с разинутым ртом, другая очень миловидную, улыбаю­щуюся особу с курьезно повязанной над головой причёской. Че­редование выражений ужаса и веселья тоже сыграли свою роль в моей детской психологии», – вспоминал художник Александр Бенуа в своих мемуарах.

Прошлым летом внимание местных жителей, комитета по охране памятников Смольного, прокуратуры и полиции было приковано ко двору дома Бенуа. Там снесли флигель, было возбуждено уголовное дело.