Рты маскаронам на доме Бенуа залепили штукатуркой. «Замолчать» заставили только горгону
Неизвестный провел методичную работу над фасадом здания, признанного объектом культурного наследия федерального значения. Десять маскаронов на фасаде дома Бенуа в Адмиралтейском районе Петербурга замазаны штукатуркой.
Об испорченных декоративных элементах «Фонтанке» рассказали читатели днем 10 октября. Сотрудники салона красоты, расположенного на первом этаже здания по адресу: улица Глинки, 15 (Римского-Корсакова, 37), добавили, что еще вчера изображения были в порядке. Кроме маскаронов, отметили в салоне, испорчен стоящий рядом рекламный щит.
Вероятно, злоумышленник со стремянкой и шпатлевкой пришел к дому Бенуа ночью. Очевидцы утверждают, что залеплены рты всех десяти маскаронов горгоны. Чередующиеся с ними изображения улыбающейся девушки не пострадали.
Происхождение масок неизвестно (как и то, кто именно на них изображен). Семья Бенуа купила особняк в конце XVIII века, изображения уже красовались на фасаде. «Маски эти приписывались скульптору Прокофьеву. Их было два типа. Одна изображала страшную, похожую на горгону «рожу» с разинутым ртом, другая очень миловидную, улыбающуюся особу с курьезно повязанной над головой причёской. Чередование выражений ужаса и веселья тоже сыграли свою роль в моей детской психологии», – вспоминал художник Александр Бенуа в своих мемуарах.
Прошлым летом внимание местных жителей, комитета по охране памятников Смольного, прокуратуры и полиции было приковано ко двору дома Бенуа. Там снесли флигель, было возбуждено уголовное дело.
Справка:
Памятник постройки начала 19-го века знаменит не только тем, что в нём жили архитектор В.И. Баженов, декабрист И.А. Долгоруков, семья архитекторов и художников Бенуа и Лансере, художница Зинаида Серебрякова, но и тем, что здесь часто бывал Иосиф Бродский: здесь жила и, по всей видимости, живет до сих пор героиня многих его ранних стихов и мать его сына – художница Марианна Басманова. Именно ей, скрытой под инициалами «М. Б.», посвящались многие произведения поэта с начала шестидесятых и до конца восьмидесятых годов.