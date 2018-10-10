Кокорин и Мамаев не пришли в полицию. Теперь их доставят в участок принудительно

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не пришли самостоятельно к указанному времени на допрос в отделение полиции в Москве. Теперь их должны доставить принудительно, сообщает общественный деятель Павел Пятницкий.

По его словам, игроки должны были явиться сами к 13:00.

«Это в очередной раз показывает, что ничего крамольного они не видят в своих действиях и просто плюнули и на общество, и на закон. С высокой долей вероятности предполагаю, что после допроса в отношении Кокорина и Мамаева будет избрана мера пресечения в виде ареста. До этой минуты они могли избежать лишения свободы на период следствия», – написал Пятницкий в своем твиттере.

Напомним, два уголовных дела о побоях были возбуждены после конфликта в столичном кафе «Кофемания». Кокорин и Мамаев днем 9 октября были доставлены в полицию для дачи показаний. Их опрашивали пока только в качестве свидетелей.

Потерпевшим по делу о драке в кафе признан чиновник Минпромторга Денис Пак. Незадолго до этого серьезные травмы получил также 33-летний водитель Первого канала Виталий Соловчук.

Футбольный клуб «Краснодар» заявил, что хочет расторгнуть контракт с Мамаевым, в «Зените» пока думают.

Ранее «Фонтанка» писала, что это уже не первая выходка Кокорина и Мамаева.