США разместят новые военные базы в Греции

Американские военные нашли замену военной авиабазе Инджирлик в Турции, с которой у США стремительно портятся отношения, и готовятся разместиться в трех греческих городах.

Помимо военных баз в порту Суда и на острове Крит американские военные могут расположиться в городах Волос, Лариса и Александруполис. Об этом, как сообщает греческое издание Kathimerini, заявил министр национальной обороны Греции Панос Камменос на встрече со своим коллегой из США Джеймсом Мэттисом.

Камменос подчеркнул, что Греция считает Америку «стратегическим партнером и союзником» республики на Балканском полуострове. «Порт Александруполис уже сейчас используется армией США для переброски вертолетов в Восточную Европу. <...> На аэродроме Ларисы постоянно размещены американские дроны MQ-9 Reaper, а в последние месяцы туда перебросили и F-22 Raptor», – отметил министр.

Генерал Джеймс Мэттис уверен, что размещение военных баз на территории Эллады укрепит безопасность самой Америки. Министр обороны США также анонсировал, что две страны собираются провести крупнейшие совместные учения на Крите в конце года.

Информация об интересе американских военных к размещению своих баз в Греции вместо авиабазы Инджирлик в Турции появилась еще в сентябре.