18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+13°C
/ Завтра: +12
$ 66.18р
76.07р
15:29 10.10.2018
Расширенный поиск

Общество
10.10.2018 14:45
Печать

США разместят новые военные базы в Греции

Американские военные нашли замену военной авиабазе Инджирлик в Турции, с которой у США стремительно портятся отношения, и готовятся разместиться в трех греческих городах.

Помимо военных баз в порту Суда и на острове Крит американские военные могут расположиться в городах Волос, Лариса и Александруполис. Об этом, как сообщает  греческое издание Kathimerini, заявил министр национальной обороны Греции Панос Камменос на встрече со своим коллегой из США Джеймсом Мэттисом.

Камменос подчеркнул, что Греция считает Америку «стратегическим партнером и союзником» республики на Балканском полуострове. «Порт Александруполис уже сейчас используется армией США для переброски вертолетов в Восточную Европу. <...> На аэродроме Ларисы постоянно размещены американские дроны MQ-9 Reaper, а в последние месяцы туда перебросили и F-22 Raptor», – отметил министр.

Генерал Джеймс Мэттис уверен, что размещение военных баз на территории Эллады укрепит безопасность самой Америки. Министр обороны США также анонсировал, что две страны собираются провести крупнейшие совместные учения на Крите в конце года.

Информация об интересе американских военных к размещению своих баз в Греции вместо авиабазы Инджирлик в Турции появилась еще в сентябре.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
10.10.2018 15:16

Компания «КВС» в полуфинале конкурса «Доверие потребителя»

30 сентября завершилось интернет-голосование в номинациях XI конкурса «Доверие потребителя». Компания «КВС» вышла в полуфинал конкурса в номинации «Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»
Фото предоставлено компанией "Гарант"
10.10.2018 15:07

На Цифровой неделе в Госдуме РФ представили аналитическую систему "Сутяжник"

С 24 по 28 сентября в Москве проходила выставка "Цифровая неделя в Государственной Думе РФ 2018: использование новейших технологий цифровизации в ведущих отраслях экономики и социальной сфере РФ". Компания "Гарант" выступила партнером мероприятия
предоставлено компанией «Cosmoservice»
10.10.2018 15:00

Жители «Солнечного города» в гостях у огнеборцев

Увлекательный визит к пожарным организовала группа компаний «Cosmoservice». В первых числах сентября дети и их родители посетили пожарную часть Красносельского района Санкт-Петербурга.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.10.2018 12:31

Пилоты «России» получили высокие награды Минтранса за безаварийный налет

Пилоты авиакомпании «Россия» представлены к награждению нагрудными знаками «За безаварийный налет часов» I степени
https://pixabay.com
10.10.2018 12:30

Автомат по продаже рекламы на «Фонтанке»: два клика до успеха

Фонтанка разработала и внедрила новый сервис - автоматической продажи рекламы. Компании малого и среднего бизнеса получили простой и удобный инструмент, с помощью которого можно поделиться важными новостями с многотысячной аудиторией «Фонтанки», не выходя из своего офиса
АО «Строительный трест»
10.10.2018 12:11

«Строительный трест» объявляет о результатах продаж по итогам III квартала и девяти месяцев

В III квартале 2018 года продажи компании «Строительный трест» в денежном выражении увеличились на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили 3,5 млрд рублей. За июль-сентябрь было продано 37,6 кв. м недвижимости.
ГК «Эталон»
10.10.2018 12:08

Группа «Эталон» увеличила продажи на 40% в 3 квартале 2018 года

Группа «Эталон» объявляет неаудированные операционные результаты за три и девять месяцев, завершившиеся 30 сентября 2018 года, на основе управленческой отчетности Компании.
Петербургская недвижимость
10.10.2018 10:32

«Петербургская Недвижимость» представляет новую рассрочку от застройщика «20/80»

Ведущий брокер строящегося жилья «Петербургская Недвижимость» заявил о новой рассрочке на все дома комфорт-класса от Setl City.
представлено компанией Союз "Медико- фармацевтические проекты. ХХI век"
10.10.2018 10:00

Стратегию роста российской фармацевтики обсудят в Петербурге

14 – 15 ноября 2018 года в нашем городе пройдет VIII ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАРТНЕРИНГ-ФОРУМ «Life Sciences Invest. Partnering Russia»
предоставлено компанией ООО "Лидер Групп"
09.10.2018 17:31

ГК «Лидер Групп» заняла второе место по объемам ввода жилья

Компания заняла второе место с результатом 153 118 квадратных метров в рейтинге строительных компаний Санкт-Петербурга по объемам ввода жилья, уступая победителю всего несколько сотен метров.
ГК «Полис Групп»
09.10.2018 15:37

В ЖК «Полис на Неве» скоро приступят к отделке

Компания «Полис Групп» продолжает строительство жилого комплекса «Полис на Неве» на Октябрьской набережной, 44.
Setl Group
09.10.2018 11:16

IT-специалисты Setl Group выступили с лекцией в Сколково

Представители департамента информационных технологий Setl Group приняли участие в научно-практической конференции для экспертов в области строительства и промышленности Autodesk University Russia 2018. Она прошла на базе Московской школы управления «Сколково» 3 и 4 октября