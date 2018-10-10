Предварительное слушание по делу «Седьмой студии» назначено на 17 октября

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По версии следствия, Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-глава департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, а также продюсер Екатерина Воронова и бухгалтер Нина Масляева похищали бюджетные деньги, выделяемые государством в 2011–2014 годах на проект «Платформа». По мнению правоохранительных органов, ущерб в 133 миллиона рублей нанесен Министерству культуры.

Материалы в отношении Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство. Первая заключила сделку со следствием, а вторая объявлена в розыск и заочно арестована. Напомним, дело было передано в суд в начале октября.