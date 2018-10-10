Предварительное слушание по делу «Седьмой студии» назначено на 17 октября
Рассмотрение уголовного дела «Седьмой студии», одним из фигурантов которого является режиссер Кирилл Серебренников, стартует в Мещанском суде Москвы уже 17 октября.
Предварительное слушание пройдет в закрытом режиме, пишет 10 октября «Медуза» со ссылкой на заявление суда. Когда именно дело начнут рассматривать по существу, неизвестно.
Справка:
По версии следствия, Серебренников, экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, экс-глава департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, а также продюсер Екатерина Воронова и бухгалтер Нина Масляева похищали бюджетные деньги, выделяемые государством в 2011–2014 годах на проект «Платформа». По мнению правоохранительных органов, ущерб в 133 миллиона рублей нанесен Министерству культуры.
Материалы в отношении Нины Масляевой и Екатерины Вороновой выделены в отдельное производство. Первая заключила сделку со следствием, а вторая объявлена в розыск и заочно арестована. Напомним, дело было передано в суд в начале октября.