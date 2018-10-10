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Бизнес
11.10.2018 09:43
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«МРСК Северо-Запада» возглавил гендиректор «Севкабеля». Он же вместе с Сечиным боролся на Балтийском заводе

Исполнив обязанности заместителя директора «МРСК Северо-Запада», Артем Пидник встал на место опального генерального директора. Совет директоров глобального сетевого комплекса выбрал его новым руководителем. «Фонтанка» посмотрела на бизнес-траекторию Артема Пидника. В его карьере: борьба за экономику Балтийского завода против сбежавшего банкира Пугачева, создание модного пространства на «Севкабеле». Конспирологические взаимосвязи тоже присутствуют.

Артем Пидник
Артем Пидник
Михаил Огнев

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По информации «Фонтанки», 10 октября совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» заочным голосованием досрочно прекратил полномочия и трудовой договор арестованного летом этого года генерального директора Александра Летягина и избрал нового директора общества, 35-летнего Артема Пидника. Последний с июля исполнял обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам, а до этого являлся генеральным директором группы компаний «Севкабель».         

Последнее время Артем Пидник известен в Петербурге как менеджер, создавший масштабное креативное пространство на Кожевенной линии Васильевского острова, где ранее размещалась часть исторических корпусов предприятия «Севкабель» (само же производство перенесено  в цеха, что расположены буквально через дорогу от нового проекта, а в перспективе завод будет вынесен за центр города). Сегодня на освобожденных площадях концертные площадки, рестораны, территория с выходом к воде. «Фонтанка» побывала там еще летом 2017 года.

С июля 2018 года Пидник фактически переходит на работу в «МРСК Северо-Запада». Стратегическими причинами этому послужили проблемы у руководства того же «МРСК Северо-Запада», начавшиеся в конце весны 2018-го. Тогда же появилось так называемое «дело энергетиков». Сначала был арестован гендиректор филиала Комиэнерго Валерий Драйт и его заместитель. Позже в Петербург оперативники ФСБ приехали за замдиректора по финансам «МРСК Северо-Запада» Ширяевым и, наконец, арестовали генерального директора Александра Летягина. Затем Следственный комитет Сыктывкара утяжелил обвинение Летягину – к коммерческому подкупу добавилось получение особо крупной взятки. На сегодня перспективы Александра Летягина еще печальнее. Большинство проходящих с ним по делу коллег пошли на сделку со следствием, чем заслужили домашний арест.

По данным «Фонтанки», кандидатура Артема Пидника согласована службой безопасности ПАО «Россети» и профильными комитетами структуры. Также он прошел собеседование в Министерстве энергетики РФ. Исходя из установленной практики, перед советом директоров «МРСК Северо-Запад» кандидат беседовал и в полпредстве по СЗФО.

ПАО «МРСК Северо-Запада» – дочерняя компания ПАО «Россети», где 51,5%  принадлежит государству, а 42,5% – миноритарным акционерам. В компании 7 филиалов, соответственно в семи регионах Северо-Запада. Задача – управление распределительным сетевым комплексом. О финансовых итогах компании за первое полугодие «Фонтанка» уже сообщала. На предприятии по Северу-Западу трудятся более 15 тысяч человек. В петербургском головном офисе на площади Конституции в аппарате работает более 300 человек.

Что касается бизнес-биографии Артема Пидника, то с конца 2011-го по конец 2013 года он работал заместителем генерального директора по экономике и финансам предприятия «Балтийский завод – Судостроение». Если вспомнить ту историю, она началась после приезда Владимира Путина на Балтийский завод в бытность премьер-министром. Тогда он объяснил механизм банкротства предприятия (после правления сбежавшего за границу банкира Пугачева долг составлял около 15 миллиардов рублей) и дал гарантии, что завод не ликвидируют. Вице-премьер Дмитрий Козак и произнес тогда впервые о создании новой структуры ООО «БЗ-Судостроение». Вскоре дочерняя структура Объединенной судостроительной корпорации приобрела 88% акций Балтийского завода. Заметим, что на тот момент председателем совета директоров ОСК был вице-премьер Игорь Сечин, который непосредственно курировал проект и неоднократно приезжал на Балтийский завод.

Образование же Артем Пидник получил на юридическом факультете СПбГУ, окончив его в 2005 году. «Фонтанка» проанализировала список тех, кто учился с ним. Среди них – нынешний заместитель министра юстиции Михаил Гальперин.

«Фонтанка» успела задать пару вопросов Артему Пиднику.

- Какая главная проблема у «МРСК Северо-Запада»?

– Огромная компания. Послушайте, туда надо же погрузиться, – ответил новый генеральный директор.

- Можете поставить оценку « МРСК Северо-Запада» по пятибалльной шкале?  

– Мне было бы непрофессионально давать преждевременные оценки кому-то и чему-то. Лучше спросите, завтра будет результат?

- Завтра будет результат?

– Ну конечно же будет.
   
По данным «Фонтанки», квалифицированное большинство на совете директоров «МРСК Северо-Запада» принадлежит представителям «Россетей» (7 из 11 членов).

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