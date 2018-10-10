Opel «убьет» три модели и «родит» три

Перешедший год назад «под французский флаг» и впервые за долгое время ставший прибыльным Opel продолжает обновляться. По сведениям Automotive News Europe, в ближайшее время бренд прекратит выпуск трех моделей легковушек, но взамен выпустит три обновленных автомобиля: компактный хэтч Opel Corsa, кроссовер Opel Mokka X и новый вэн Vivaro.

Все три машины, которые Opel собрается «убить», на российском рынке не были представлены, так что нам переживать не о чем. Ни сверхкомпактный Opel Adam, ни микровэнчик Karl, ни кабриолет Cascada у нас не продавались, а вот Opel Mokka и микроавтобус Vivaro встречаются на дорогах довольно часто. Да и новый Opel Corsa вроде как предполагается поставлять и в Россию, так что нам от этих новостей только радость.

Opel Corsa с бензиновыми двигателями появится уже в следующем году. Строиться «Корса» будет на новой платформе Common Modular Platform (CMP), общей с Peugeot и Citroen, иметь полностью обновленный дизайн и даже версию на электротяге.

Обновленный кроссовер Mokka X обещают к 2020 году, причем конструкторы постараются сделать так, чтобы максимально «развести» с близким по размерам Grossland X. В России этих проблем не должно быть: у нас вместе с Mokka продается более крупный лицензионный Opel Antara (он же Chevrolet Captiva), который в Европе уже с производства снят. Кстати, Mokka наряду с Astra и седаном Insignia остались единственными в линейке Opel, выпускающимися еще на старых платформах, принадлежащих концерну GM.

Следуя сегодняшней автомобильной моде, французско-немецкий Opel планирует довести долю SUV до 40 процентов в общем объеме продаж. При этом меньше чем за год французы из PSA сделали так, что бренд Opel, приносивший GM миллиардные убытки, вышел на рекордную операционную прибыль в 502 миллиона долларов.