Россия уверена, что Великобритания занималась и занимается разработкой «Новичка»

Глава российской делегации на 89-й сессии Исполнительного совета ОЗХО заявил, что недалеко от Солсбери производился нервно-паралитический газ, которым пытались отравить экс-офицера ГРУ Сергея Срипаля и его дочь Юлию.

«И нет никакого сомнения в том, что в Великобритании работы с «Новичками» велись и ведутся в лаборатории министерства обороны «Портон-Даун», находящейся в непосредственной близости от Солсбери и Эймсбери. Не в этом ли кроется первопричина отказа Лондона действовать в соответствии с положениями статьи IX КЗХО для прояснения этой эфемерной истории», – цитирует 10 октября замминистра промышленности и торговли России и главу российской делегации Георгия Каламанова RT со ссылкой на его комментарий РИА Новости.

По его словам, все обвинения о применении Россией «Новичка» являются голословными. Каламанов призвал власти Великобритании предоставить Организации по запрещению химического оружия информацию о разработках лаборатории «Портон-Даун».

Ранее стало известно, что газ «Новичок», которым пытались отравить Скрипаля, производился и в Чехии. Директор чешского НИИ, где синтезировали А-234, был уволен.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. По последней версии, они подверглись воздействию «нервно-паралитического вещества в жидкой форме». Лондон считает, что это вещество под названием «Новичок» было произведено в России. Великобритания официально обвинила в случившемся РФ, Москва отрицает все обвинения. 12 апреля ОЗХО подтвердила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом. При этом в открытой части доклада не упоминалось название «Новичок» и не уточнялся его тип.