Беглов призвал депутатов работать вместе и сообща, но ошибся в их числе

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов приехал 10 октября в Мариинский дворец знакомиться с депутатами Законодательного собрания. Общение вышло односторонним, парламентариям не разрешили задавать ему вопросы.

Врио губернатора сообщил, что намерен взаимодействовать с ЗакСом для решения проблем горожан, а также попросил помощи в отстаивании интересов города на федеральном уровне.

«В Законодательном собрании Петербурга – 54 депутата, в Государственной думе 9 представителей Петербурга и двое в Совете Федерации», – отметил он. Ошибка Беглова в количестве депутатов (их 50 в ЗакСе, в Думе – 13) оживила парламентариев, однако поправить нового градоначальника им не дали. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объяснил такой подход тем, что не хочет превращать знакомство в допрос военнопленного.

В своем обращении Беглов призвал депутатов работать на выполнение майских указов президента и напомнил о неких вызовах времени. Также он анонсировал в ближайшее время принятие закона о бюджете-2019, поправок в Генеральный план и стратегии развития города до 2035 года.