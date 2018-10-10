Упрдор «Северо-Запад» показывает, как ремонтировали Ладожский мост, «вставший на дыбы»

Аварийно-восстановительные работы на мосту через Неву, расположенном на 41-м километре дороги Р-21 «Кола», рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области, закончены рано утром 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства».

Ограничения движения сняты. На время ремонта одну полосу в сторону области закрывали. Сейчас открыты обе полосы, по две в каждую сторону. Автомобильных заторов нет.

Напомним, повреждение гребёнчатого деформационного шва на Ладожском мосту было зафиксировано 9 октября около 15 часов. По словам очевидцев, в это препятствие влетели несколько автомобилей.

Деформационный шов расположен на неразводной части Ладожского моста, данное происшествие никак не связано с его разводкой, снова подчёркивает Упрдор.

Это происшествие напомнило инцидент на Володарском мосту 25 августа, когда самопроизвольная разводка спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими и последующие проверки в «Мостотресте».