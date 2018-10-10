Отец Павла Мамаева: Обычный парень оступился, и каждый готов нож в спину воткнуть. Гореть вам всем в аду!

Отец и по совместительству агент полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева эмоциольно прокомментировал решение клуба расторгнуть контракт с его сыном после сообщения о двух жестоко избитых людях. Аудиозапись приводит анонимный телеграм-канал «Мутко против».

«Пускай они не врут. Я с Хашигом (генеральным директором краснодарского клуба. — Ред.) вчера разговаривал, и он нас послал демократично. Я им сказал: «Вы что устроили? Что вы устроили, черти? И с Монте-Карло устроили! Что вы делаете? Кого волнует, если человек в отпуске находится! Что они сейчас устроили? Черти! Как вам не стыдно! Гореть вам всем в аду! Поняли позицию мою? Вы передайте мою позицию всем! Обычный парень зарабатывает деньги, а как только оступился, каждый готов нож в спину воткнуть! Нелюди! Вы нелюди все», – сказал отец Мамаева якобы в разговоре с кем-то из представителей "Краснодара". Добавим, что в оригинале речь отца Мамаева звучала ещё более эмоционально за счет красок непечатной лексики.

Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко сказал, что Кокорин «хороший парень вообще, по сути. Но как только он с этим Мамаевым сходится, так все… Каждый раз одно и то же».

Напомним, два уголовных дела о побоях были возбуждены после конфликта в столичном кафе «Кофемания». Кокорин и Мамаев днем 9 октября были доставлены в полицию для дачи показаний. Их опрашивали пока только в качестве свидетелей.

Потерпевшим по делу о драке в кафе признан чиновник Минпромторга Денис Пак. Незадолго до этого серьезные травмы получил также 33-летний водитель Первого канала Виталий Соловчук.

Футбольный клуб «Краснодар» заявил, что хочет расторгнуть контракт с Мамаевым, в «Зените» пока думают.

Ранее «Фонтанка» писала, что это уже не первая выходка Кокорина и Мамаева.