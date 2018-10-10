Минстрой убедили отказаться от повышения взносов в фонд дольщиков

Министерство строительства не будет повышать размеры взносов застройщиков в Фонд дольщиков. Об этом 10 октября на Всероссийском жилищном конгрессе, который проходит в Петербурге, сообщил глава Совета межрегионального объединения организаций специального строительства Михаил Викторов.

Как рассказал глава объединения «Фонтанке», попытка решить застарелые проблемы за счет текущих платежей была первой реакцией нового руководства Минстроя РФ.

Ведомство провело несколько встреч с застройщиками. «Я должен отдать должное новому министру. Он не постеснялся, скажем так, выйти в народ, – сказал Викторов. – После обстоятельной встречи в августе желание вменить всем такой вот «налог» и за счет этих средств решать проблемы трех-, пяти- , а то и десятилетней давности отошло».

«Корень проблемы не в застройщиках, которые есть сейчас, и не в разрешениях на строительство, которые они сейчас получают. А в тех причастных лицах, которые 5 – 10 лет назад часто выдавали разрешения случайным компаниям. На волне роста рынка, больших прибылей в ряде случаев принимались нелегитимные решения. В результате люди остались без жилья», – добавил представитель отрасли.

Эксперт констатировал, что рентабельность строительного бизнеса сейчас «ниже некуда». «И получалось, что за грехи прошлых лет расплачивались бы нынешние покупатели. Несмотря на низкую стоимость ипотеки, доходы населения не растут», – подытожил он.

В Госдуме 11 октября пройдут парламентские слушания по национальному проекту «Жилье». Викторов предположил, что на них о решении министерства объявят дополнительно.

Ранее Министерство строительства РФ подготовило поправки в законодательство о долевом строительстве. Согласно им, размер обязательных взносов застройщиков в компенсационный фонд с каждого заключенного договора долевого строительства с 1,2% должен был возрасти сначала до 3%, затем до 6%.

В мае бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев сменил на посту главы Минстроя Михаила Меня.