Детям, родившимся в Петербурге 10 октября, подарят финский материнский набор
В Петербурге впервые раздадут финские äitiyspakkaus – коробки с вещами для новорождённых и их матерей. Такую акцию в честь дня рождения запустила сеть финских супермаркетов.
Аналог материнского набора, который в Суоми государство выдаёт уже более 80 лет, получат семьи, у которых малыш родился 10 октября. Забрать подарок можно будет в течение полугода. Часть «финских коробок» уже доставлена в несколько роддомов Санкт-Петербурга, сообщили в компании.
В русскую версию äitiyspakkaus вошёл, в частности, текстиль, средства гигиены и литература.
Справка:
В Финляндии коробку с самыми полезными вещами для новорождённого и родителей нужно заказать не менее чем за два месяца до предполагаемых родов. Материнский пакет является бесплатной, гарантированной законом, государственной социальной помощью семьям. Вместо него семья может взять деньги – 170 евро, но, несмотря на это, большинство семей по-прежнему предпочитают материнский набор денежной сумме. Каждый год содержимое коробки и дизайн меняются. В 2018 году в набор вошли 64 предмета для новорожденного и родителей.
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