Детям, родившимся в Петербурге 10 октября, подарят финский материнский набор

В Петербурге впервые раздадут финские äitiyspakkaus – коробки с вещами для новорождённых и их матерей. Такую акцию в честь дня рождения запустила сеть финских супермаркетов.

Аналог материнского набора, который в Суоми государство выдаёт уже более 80 лет, получат семьи, у которых малыш родился 10 октября. Забрать подарок можно будет в течение полугода. Часть «финских коробок» уже доставлена в несколько роддомов Санкт-Петербурга, сообщили в компании.

В русскую версию äitiyspakkaus вошёл, в частности, текстиль, средства гигиены и литература.