Перевод с китайского языка на русский становится доступнее Санкт-Петербургу

предоставлено компанией "Китайский Центр Переводов"

Китайский Центр Переводов и Бюро переводов LingvoStar объединяют усилия в сближении Китая и России в Санкт-Петербурге, путем предоставления качественных услуг по доступным ценам.

Компании уже давно работают на рынке услуг перевода и в начале октября 2018 года подписан меморандум о совместной деятельности обеих компаний для оказания клиентам услуг в сфере Перевод с Китайского языка на русский.

Бюро переводов LingvoStar, работает уже более 15 лет и обладает значительной базой клиентов, которые все больше заинтересованы в оказании услуг перевода с Китайского языка на русский, а Китайский Центр Переводов в свою очередь имеет все необходимые ресурсы для перевода с китайского языка на русский профессиональными русскими переводчиками и носителями языка на китайский.

Планируется, что совместная работа двух компаний скажется положительным образом на цене и качестве оказываемых услуг за счет уменьшения издержек и увеличения объемов оказываемых услуг, таких как:

Письменный перевод с китайского на русский.

Устный перевод с китайского на русский.

Гиды переводчики китайского языка.

В дальнейшем планируется создание совместного сайта и подразделения двух компаний, которое будет специализироваться на оказании услуг перевода с китайского языка на русский. На сегодня компании уже готовы оказывать услуги по доступным ценам за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения затрат.

Бюро переводов LingvoStar

Основано в Санкт-Петербурге в 2003 году и специализируется на переводе технической документации для юридических лиц. Языковая специализация: английский и китайский язык

Китайский Центр Переводов

Основан в Санкт-Петербурге в 2012 году и специализируется на переводе юридических документов, технической документации, переводе при монтаже оборудования. Языковая специализация: китайский язык.

Будем рады видеть вас среди наших новых клиентов.