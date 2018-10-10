ГИБДД о Стасе Барецком: Пострадавший – средней степени тяжести

Официальную информацию о ДТП с «Ладой Приорой» и трактором сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Точное время и место действия – 10 октября, 10:40, проспект Ветеранов, 110. По предварительной версии полиции, виноват именно водитель «Приоры», мужчина 1972 года рождения – это он совершил столкновение с трактором, двигавшимся в попутном направлении.

Водитель «Лады» получил повреждения средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка, отмечается в сообщении ГИБДД.

Водитель «Лады» – это шоумен и музыкант Стас Барецкий. Он родился 8 марта 1972 года в Ломоносове, так что возраст совпадает с указанным ГИБДД. Что касается другой информации об этом персонаже, по данным СМИ и «Википедии», его рост 175 сантиметров, вес около 160 килограммов, работает он администратором в агентстве ритуальных услуг, не женат, проживает с матерью.

Менеджер шоумена подтвердил «Фонтанке» факт его участия в ДТП и заявил, что, по мнению самого Барецкого, это было расчётливое, спланированное покушение.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают свою версию произошедшего. «Трактор разворачивался, а Боря в глазки долбился и перед пешеходным переходом газку не убавил», – пишет Константин.

«Лада», по словам Александра, «смята до середины подкапотного». Её уже увёз эвакуатор.

Кстати, это ДТП спровоцировало локальный транспортный коллапс. К настоящему моменту, по данным «Яндекс.Карт», пробки на пересечении Ветеранов и улицы Генерала Симоняка не наблюдается.