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Лидер петербургского отделения «Единой России»: Можем ли мы после произошедшего считать петербургским спортсменом Кокорина?
Петербургское отделение «Единой России» потребовало тщательного расследования инцидента с участием футболистов Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар»).
«Безусловно, случившееся никак не вяжется с образом российского спортсмена. Особенно печально, что в связи с этим скандалом в негативном ключе звучит название футбольного клуба «Зенит». Кроме того, один из пострадавших, Денис Пак, – петербуржец. А вот можем ли мы после произошедшего считать петербургским спортсменом Александра Кокорина – большой вопрос», – заявил «Фонтанке» лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко.
Депутат призвал к полному и объективному расследованию всех обстоятельств драк с участием Мамаева и Кокорина.
«Ситуацию никак нельзя спускать на тормозах. Во-первых, создается опасный прецедент, когда звёздным спортсменам дозволяется больше, чем обычным гражданам. Во-вторых, Кокорин и Мамаев подают дурной пример тысячам своих поклонников. И это после чемпионата мира, когда наши дети снова мечтают стать футболистами», – добавил Тетердинко.
Депутат также подчеркнул, что «Зениту» вслед за «Краснодаром» стоит серьезно задуматься о расторжении контракта с Кокориным.
Стоит отметить, что Александр Кокорин родился в Белгородской области, воспитывался в спортшколе столичного ФК "Локомотив", играл преимущественно за московское "Динамо" и лишь несколько дней числился игроком "Анжи". За "Зенит" выступает с 2016 года.
Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко сказал, что Кокорин «хороший парень вообще, по сути. Но как только он с этим Мамаевым сходится, так все… Каждый раз одно и то же».
Напомним, два уголовных дела о побоях были возбуждены после конфликта в столичном кафе «Кофемания». Кокорин и Мамаев днем 9 октября были доставлены в полицию для дачи показаний. Их опрашивали пока только в качестве свидетелей.
Потерпевшим по делу о драке в кафе признан чиновник Минпромторга Денис Пак. Незадолго до этого серьезные травмы получил также 33-летний водитель Первого канала Виталий Соловчук.
Футбольный клуб «Краснодар» заявил, что хочет расторгнуть контракт с Мамаевым, в «Зените» пока думают.
Ранее «Фонтанка» писала, что это уже не первая выходка Кокорина и Мамаева.