Лидер петербургского отделения «Единой России»: Можем ли мы после произошедшего считать петербургским спортсменом Кокорина?

Петербургское отделение «Единой России» потребовало тщательного расследования инцидента с участием футболистов Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар»).

«Безусловно, случившееся никак не вяжется с образом российского спортсмена. Особенно печально, что в связи с этим скандалом в негативном ключе звучит название футбольного клуба «Зенит». Кроме того, один из пострадавших, Денис Пак, – петербуржец. А вот можем ли мы после произошедшего считать петербургским спортсменом Александра Кокорина – большой вопрос», – заявил «Фонтанке» лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Александр Тетердинко.

Депутат призвал к полному и объективному расследованию всех обстоятельств драк с участием Мамаева и Кокорина.

«Ситуацию никак нельзя спускать на тормозах. Во-первых, создается опасный прецедент, когда звёздным спортсменам дозволяется больше, чем обычным гражданам. Во-вторых, Кокорин и Мамаев подают дурной пример тысячам своих поклонников. И это после чемпионата мира, когда наши дети снова мечтают стать футболистами», – добавил Тетердинко.

Депутат также подчеркнул, что «Зениту» вслед за «Краснодаром» стоит серьезно задуматься о расторжении контракта с Кокориным.

Стоит отметить, что Александр Кокорин родился в Белгородской области, воспитывался в спортшколе столичного ФК "Локомотив", играл преимущественно за московское "Динамо" и лишь несколько дней числился игроком "Анжи". За "Зенит" выступает с 2016 года.

Ранее президент «Зенита» Сергей Фурсенко сказал, что Кокорин «хороший парень вообще, по сути. Но как только он с этим Мамаевым сходится, так все… Каждый раз одно и то же».

Напомним, два уголовных дела о побоях были возбуждены после конфликта в столичном кафе «Кофемания». Кокорин и Мамаев днем 9 октября были доставлены в полицию для дачи показаний. Их опрашивали пока только в качестве свидетелей.

Потерпевшим по делу о драке в кафе признан чиновник Минпромторга Денис Пак. Незадолго до этого серьезные травмы получил также 33-летний водитель Первого канала Виталий Соловчук.

Футбольный клуб «Краснодар» заявил, что хочет расторгнуть контракт с Мамаевым, в «Зените» пока думают.

Ранее «Фонтанка» писала, что это уже не первая выходка Кокорина и Мамаева.