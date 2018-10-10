Германия заявила о желании отменить визы для россиян младше 25 лет

Уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией хочет послать молодым русским «сигнал» – облегчить им въезд в страну.

«Россиянам до 25 лет нужно дать возможность ездить в Европу без визы. Безвизовый режим поможет побороть предрассудки в отношении Европы и Германии и облегчит обмен учащимися и студентами», – цитирует Дирка Визе немецкое издание Saarbrücker Zeitung.

По словам чиновника, несмотря на сложности на политическом уровне, Россия и Германия должны сохранить сотрудничество в гуманитарной сфере.

Напомним, что Германия – не единственная страна ЕС, которая выступает за отмену виз с Россией. Ранее о желании избавиться от краткосрочных виз для россиян заявил посол Франции в Москве Жан-Морис Рипер. Исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и туризма Испании Хосе Мануэль Сория также неоднократно выступал за безвизовый режим с Россией. «За» высказались и финские политики. Но, учитывая, что большинство стран Европы входят в Шенгенское соглашение, эти предложения выглядят малореализуемыми.