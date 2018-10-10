В Дагестане решили поощрять доносы на репосты. Победителю обещают айфон

В Дагестане создали специальный портал, на котором можно сообщить о правонарушениях в Сети. В качестве благодарности бдительным гражданам республики сулят смартфоны.

«Пользователь сайта должен зайти по адресу 112.rdpress.ru и в специальной строке вставить ссылку на размещенный в сети Интернет материал, контент которого может содержать высказывания экстремистского характера. Обращение проверят на предмет нарушения закона, после чего эксперты Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму направят материал в Минкомсвязи Дагестана, а после в прокуратуру республики, Управление ФСБ и МВД» – так новый проект анонсировался на сайте Махачкалы.

За помощь правоохранительным органам власти обещают щедрые подарки: «Самых активных пользователей портала, приславших наибольшее количество подтвержденных ссылок, ждут призы». Самый внимательный житель республики получит iPhone, однако какая модель достанется борцу с экстремизмом в Интернете, не сообщается. Другие будут довольствоваться смартфонами Xaomi.

20 сентября пленум Верховного суда внес изменения в постановление о судебной практике по уголовным делам об экстремизме в Сети. Высший судебный орган рекомендовал при вынесении вердиктов учитывать контекст публикаций, наличие умысла и напомнил о конституционном праве граждан делиться информацией.

3 октября президент России Владимир Путин внес в Думу законопроект, смягчающий статью 282, предложив преследовать за первый репост не в уголовном, а в административном порядке.