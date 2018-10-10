Киев отказался от наблюдателей СНГ на президентских выборах

Киев отказался от наблюдателей Содружества Независимых Государств на выборах президента Украины в марте 2019 года. Об этом 10 октября сообщил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев.

«Мы получили официальное уведомление от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участия в наблюдении за выборами», — сказал он (цитата по РБК).

Отметим, что после переворота в 2014 году Украина взяла курс на выход из СНГ. Весной 2018-го Киев отозвал своих представителей из уставных органов организации. Также президент Петр Порошенко анонсировал выход из заключенных в рамках СНГ договоров, так как они не соответствуют национальным интересам.

Напомним, 8 октября Петр Порошенко заявил, что получил информацию о российском вмешательстве в мартовские выборы президента и осенние парламентские. Якобы Москва собирается использовать для этого «систему дезинформации, фальсификации и кибератаки». Это заявление Порошенко прозвучало на фоне его устойчивых антирейтингов.