"Быть олигархом не значит иметь право нарушать закон". Спикер парламента Петербурга высказался о Кокорине и Мамаеве

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров прокомментировал инцидент драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с сотрудником Минпромторга Денисом Паком. Разбираться в инциденте глава петербургского парламента призвал правоохранительные органы.

На брифинге в беседе с журналистами 10 октября Вячеслав Макаров напомнил, что когда-то Денис Пак работал юристом в Законодательном собрании Северной столицы, а также добавил свою оценку произошедшему.

«Наличие денег и статуса олигарха не даёт оснований для нарушения закона. Я не хочу делать реверанса в сторону "Зенита". Все видели видео и развязность поведения футболистов. Здесь должно быть разбирательство правоохранительных органов», – заметил Макаров. Он добавил, что сегодня в обществе произошло разделение на обычных людей и «супербогатых, которые считают, что им все можно».

Почему глава городского парламента (полковник запаса) причислил спортсменов, пусть далеко не самых бедных, к олигархам, остаётся загадкой.

Напомним, два уголовных дела о побоях были возбуждены после конфликта в столичном кафе «Кофемания». Кокорин и Мамаев вызваны в полицию, но в качестве свидетелей.

Потерпевшим по делу о драке в кафе признан чиновник Минпромторга Денис Пак. Незадолго до этого серьезные травмы получил также 33-летний водитель журналистки Первого канала Виталий Соловчук. Футбольный клуб «Краснодар» заявил, что хочет расторгнуть контракт с Мамаевым, в «Зените» пока думают.

Ранее «Фонтанка» писала, что это уже не первая выходка Кокорина и Мамаева.