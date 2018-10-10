В Петербурге подняли флаг на «Безупречном». Погранслужба ФСБ получила корабль-охотник

Сторожевой корабль «Безупречный» вошел в состав пограничной службы ФСБ России 10 октября на территории судостроительной фирмы «Алмаз» в Петербурге. На корабле торжественно подняли флаг, сообщил «Фонтанке» источник на предприятии.

По данным портала FlotProm, «Безупречный» заложили в мае 2017-го и спустили на воду в апреле 2018 года. Контракт на постройку двух сторожевиков «Алмаз» заключил с ФСБ России в 2014 году. Изначально корабль должны были передать к 1 декабря.

«Безупречный» относится к проекту 22460 с шифром «Охотник». Это дизельные пограничные патрульные сторожевые корабли, которые можно отнести к малым корветам. Наряду с охраной границы в задачу кораблей этого класса могут входить операции по борьбе с терроризмом и морским пиратством. Водоизмещение корабля – 630 тонн, скорость – 30 узлов, дальность плавания – 3,5 тысячи миль. На борт корабля может садиться вертолет.