Стас Барецкий на «Приоре» впечатался в трактор на проспекте Ветеранов. Шоумен уверен, что это было покушение

Шоумен Стас Барецкий стал участником ДТП с трактором на проспекте Ветеранов в Петербурге. Авария произошла днем 10 октября.

Очевидцы в соцсетях утверждают, что Барецкий, двигаясь на "Приоре", въехал в экскаватор. Но сам шоумен говорит, что это трактор въехал в него. Более того, эпатажный музыкант уверен – это было расчетливое, спланированное покушение. Менеджер Стаса Барецкого рассказал "Фонтанке", что в данный момент они пытаются понять, кто мог желать зла известной в определённых кругах персоне.

Ситуацию осложняет тот факт, что зла Барецкому может желать кто угодно. Например, Тимати, в чей адрес прозвучала критика. И Конор Макгрегор, которого Барецкий назвал голубым. И футболисты Кокорин с Мамаевым, коих шоумен также заподозрил в гомосексуализме. А также ещё немало известных персон.