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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
10.10.2018 12:57
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Квартира с террасой: цена вопроса

Собственная терраса, с которой открываются великолепные виды на Петербург - это простор для смелых и необычных интерьерных решений. Здесь можно обустроить небольшой сад, мини-спортзал, детскую игровую зону или что-либо еще, на что хватит воображения.

Квартира с террасой: цена вопроса

фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

«Петербургская Недвижимость» рассказывает, сколько стоят квартиры с террасами в разных районах города.

Василеостровский: квартал «Палацио»

Вы хотели бы каждый день любоваться видами очаровательного и неповторимого Васильевского острова? Тогда присмотритесь к кварталу бизнес-класса «Палацио» от Setl City, который возводится на пересечении 25-й и Косой линий.

Пример квартиры

Стоимость: от 8,15 млн рублей
Площадь квартиры без учета террасы: 61,43 кв. м
Площадь террасы: 13,15 кв. м
Этаж: 6
Срок сдачи: III кв. 2019 года

Выборгский: «Притяжение»

Дом бизнес-класса «Притяжение» от Setl City строится на территории между Выборгской набережной и Большим Сампсониевским проспектом, в 10 минутах ходьбы до станции метро «Лесная». В этом проекте, который удивительным образом сочетает классику и современность, есть квартиры по-настоящему роскошных планировок: с террасами, мансардами и панорамными окнами.

фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

Пример квартиры

Стоимость: от 8,5 млн рублей
Площадь квартиры без учета террасы: 45 кв. м
Площадь террасы: 12 кв. м
Этаж: 9
Срок сдачи: II кв. 2021 года

Петроградский: «Петровский Квартал на воде»

Клубный проект «Петровский Квартал на воде» от Setl City строится на уединенном Петровском острове, на первой линии Малой Невы. Планировки дома соответствуют его высокому статусу: здесь представлены варианты с множеством комнат, гардеробными, мансардами, а также видовые квартиры с двумя террасами.

фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»
фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

Пример квартиры

Стоимость: от 35 млн рублей
Площадь квартиры без учета террасы: 122,83 кв. м
Площадь террасы: 14,55 + 23,15 кв. м
Этаж: 8
Срок сдачи: IV кв. 2019 года

Вас интересуют квартиры необычных планировок? Звоните 33-55555, и специалисты «Петербургской Недвижимости» помогут подобрать вариант, идеальный для вас.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Квартал «Палацио» -  застройщик ООО "Остров Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations

ЖК «Притяжение» -  застройщик ООО "ИТТ",  проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations

ЖК «Петровский. Квартал на воде» -  застройщик ООО "Новый элемент", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/petrovskii-park/declarations

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