«Тоже встретил Кокорина?»: Шнуров выложил фото с фингалом под глазом от «подписчика»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выложил фото с фингалом под глазом. Судя по описанию, кулаком по лицу он получил от подписчика.

скриншот/instagram.com/shnurovs

«Подкатил ко мне подписчик,

В возмущении диком,

Кулаками машет, свищет.

Я, мол, – "отвали-ка".

Он – "Где фотки, в Инсте...?

Где стихи? Их нету!

Будет, ..., тебе наука!»

«Так, вот, с помощью насилья,

Я вернулся в лоно,

Пострадавший очень сильно,

Даже вероломно», –

написал музыкант.

Подписчики в ответ начали писать Шнурову: «Тоже встретил Кокорина?», намекая на московский загул зенитовца с коллегой из «Краснодара» Павлом Мамаевым, который закончился избиением водителя ведущей «Первого канала» и нападением на одного из руководителей Минпромторга.

Другие предположили, что это может быть ревность. На матче «Зенит» – «Спартак» Шнурова заметили с новой девушкой. Буквально неделю назад он целовался с другой.