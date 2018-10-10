«Тоже встретил Кокорина?»: Шнуров выложил фото с фингалом под глазом от «подписчика»
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров выложил фото с фингалом под глазом. Судя по описанию, кулаком по лицу он получил от подписчика.
«Подкатил ко мне подписчик,
В возмущении диком,
Кулаками машет, свищет.
Я, мол, – "отвали-ка".
Он – "Где фотки, в Инсте...?
Где стихи? Их нету!
Будет, ..., тебе наука!»
«Так, вот, с помощью насилья,
Я вернулся в лоно,
Пострадавший очень сильно,
Даже вероломно», –
написал музыкант.
Подписчики в ответ начали писать Шнурову: «Тоже встретил Кокорина?», намекая на московский загул зенитовца с коллегой из «Краснодара» Павлом Мамаевым, который закончился избиением водителя ведущей «Первого канала» и нападением на одного из руководителей Минпромторга.
Другие предположили, что это может быть ревность. На матче «Зенит» – «Спартак» Шнурова заметили с новой девушкой. Буквально неделю назад он целовался с другой.