Депутаты утвердили корректировку бюджета Петербурга, но раскритиковали чиновников за дефицит

Депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили корректировку бюджета 2018 года на заседании 10 октября. Накануне документ приняли на правительстве под руководством врио губернатора города Александра Беглова.

Согласно документу, доходы города 2018 года будут увеличены на 12 млрд рублей (550,7 млрд), расходы — на 4,5 млрд рублей (596,1 млрд). Дефицит таким образом будет сокращен на 7,5 млрд рублей — с 52,9 млрд рублей до 45,4 млрд рублей.

Как рассказал вице-губернатор Михаил Мокрецов, более 3 млрд рублей урежут из расходов комитета по строительству, не успевающего закончить часть объектов. На 2,4 млрд сокращают субсидию петербургскому метрополитену из-за переноса на декабрь срока сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» и электродепо «Южное». Сократят средства на обслуживание госдолга. Комитет имущественных отношений получит дополнительно 2,1 млрд рублей, из которых 1,3 млрд пойдут на подготовку территории для строительства Хайпарка ИТМО в Южном.

Не все депутаты согласились с финансовыми расчётами Смольного. Так, у Оксаны Дмитриевой возникла претензия к тому, что профильный вице-губернатор не может ей рассказать про состояние госдолга. «Хорошо, что в Смольный пришёл человек, который тоже эти вопросы задаёт», – заметила она. Накануне Александр Беглов недоумевал, что в Петербурге уже который год утверждают дефицитный бюджет. Коммунистка Ирина Иванова удивилась тому, что город снова направляет многомиллионную субсидию ЗСД, не обосновывая ее никак. Депутат Максим Резник заметил, что обсуждение главного финансового документа проходит без участия врио губернатора Александра Беглова.

В итоге 38 депутатов высказались «за», 8 — «против».

Новый градоначальник должен посетить Мариинский дворец во второй половине дня. Однако депутатам запретили задавать ему вопросы.