На Крымском мосту запасли соль

Дорожники, обслуживающие автомобильную часть моста через Керченский пролив и подходы к нему, подготовились к зиме: материалы и техника полностью укомплектованы, сообщает 10 октября Росавтодор.

Дорогу будут обрабатывать экологически безопасным способом – распыляя водно-солевой раствор с помощью комбинированных дорожных машин. Запасено 330 тонн соли и ещё около 30 тонн специальных добавок на случай значительного ухудшения погоды. В случае снегопада проезжую часть будут чистить механически.

Все стоки с дороги уходят в закрытую сеть дождевой канализации через водоотводные воронки, расположенные вдоль полотна. По подвесным лоткам стоки уходят в локальные очистные сооружения (обогреваемые зимой), где их ждёт очистка в несколько стадий. Затем уже очищенная вода обеззараживается с помощью ультрафиолета.

«Зима в Керченском проливе неустойчивая. Снег выпадает в конце декабря и обычно долго не держится, похолодания редко бывают длительными. Самый холодный месяц – январь, когда среднемесячная температура составляет минус 1,6 градуса по Цельсию, – рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол. – В то же время нередкое явление в зимний период – переходы через 0 градусов по Цельсию в течение суток, и при высокой влажности в Керченском проливе это означает риск гололедицы на дороге. Такие климатические особенности диктуют определенные требования к содержанию автодороги в зимний период».

Для принятия решения о превентивной обработке дороги в первую очередь анализируется метеорологическая обстановка. Суточные прогнозы дают синоптики, краткосрочные – автоматические метеостанции, работающие на мосту в рамках Автоматизированной системы управления дорожным движением.

Станции предупреждают о риске опасных явлений за четыре часа до их наступления. Это может быть дождь, падающий на переохлаждённое покрытие, резкое падение температуры в условиях влажного покрытия; влажность более 60%, морось и туман; гололёд; снегопад, провоцирующий образование снежного наката. Получив такой прогноз, дорожники заранее, за один-два часа, проведут обработку дорожного полотна.

Строительство переправы в Крым началось в феврале 2016 года. По условиям контракта автомобильное движение по ней должны были открыть в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года. Но после визита на стройплощадку президента России Владимира Путина было принято решение о досрочном запуске. Открыл мост лично Путин 15 мая, проехав за рулём «КамАЗа». В ночь на 1 октября началось грузовое движение (кроме бензовозов), и за первую неделю по мосту проехали 10 тысяч грузовиков.

В целом за первую неделю октября автодорогой воспользовались 69 тысяч автомобилистов при среднесуточной интенсивности более 9,8 тысячи транспортных средств в обе стороны.

Строительство вела одна из крупнейших российских компаний – «Стройгазмонтаж», принадлежащая бизнесмену Аркадию Ротенбергу. Цена заключённого контракта составила 222,5 миллиарда рублей, а с учётом затрат заказчика – почти 228 миллиардов рублей. Автомобильная часть моста, согласно акту приёмки, стоила 96,9 миллиарда рублей.