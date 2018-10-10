В Финляндии отмечают День национальной литературы

По всей Суоми 10 октября вывешивают национальные флаги – сегодня отмечают День финской литературы. Он приурочен ко дню рождения писателя Алексиса Киви, в память о нём к его памятникам в Хельсинки и Нурмиярви возлагают венки. В этот день в Финляндии также вручают престижную литературную премию.

Алексис Киви (1834 – 1872) был первым финским профессиональным писателем, его называют пионером финской литературы и создателем финского литературного языка наряду с Микаэлем Агриколой (издал азбуку) и Элиасом Лённротом (написал на основе народного эпоса "Калевалу"). Из-под пера Киви вышло десять пьес, сборник стихотворений и знаменитый роман "Семеро братьев".

Чтобы узнать, что представляет собой современная финская литература, рекомендуем прочитать интервью с популярными писателями Суоми: Ханну Мякеля, детским писателем, создавшим Дядюшку Ау, автором книги о путешествии по Транссибу Розой Ликсом, исследовательницей творчества Туве Янссон Туулой Карьялайнен и автором детективов Лееной Лехтолайнен.