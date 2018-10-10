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Спорт
10.10.2018 12:53
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Хабиб Нурмагомедов вылетел в Ульяновск для личной встречи с Путиным

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов вылетел в Ульяновск, где в среду, 10 октября, проходит форум «Россия — спортивная держава» с участием президента РФ Владимира Путина.

На вопрос журналистов, летит ли спортсмен, на днях одержавший нашумевшую победу на турнире в США, для встречи с Путиным, Хабиб ответил утвердительно.

«Мы для этого туда и летим», – цитирует Нурмагомедова «Р-Спорт». Напомним, Нурмагомедов победил ирландского бойца Конора Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом на турнире по смешанным единоборства UFC 229 в Лос-Анджелесе в ночь с 6 на 7 октября. После поединка российский боец стал зачинщиком массовой драки. В результате были задержаны три члена команды Хабиба. Двоих вскоре отпустили. Под стражей остается менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

Комиссия атлетов штата Невада, где проходил бой, начала расследование инцидента. Хабибу грозит дисквалификация и лишение чемпионского звания.

По словам Нурмагомедова, сразу после боя ему позвонил Владимир Путин и поздравил с победой.

Отметим, что ранее Хабиб никогда не встречался с Путиным, в то время как Макгрегор сфотографировался с президентом России во время финала чемпионата мира по футболу в Москве.

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